Gli Iron Maiden in concerto a San Siro nel 2026

La band heavy metal fa la storia al Meazza. Steve Harris annuncia: “Sarà probabilmente il nostro spettacolo migliore di sempre”. Biglietti in vendita dal 27 settembre
Per la prima volta nella storia il leggendario stadio San Siro di Milano ospiterà un concerto heavy metal: gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date del loro Run For Your Lives Tour 2026 in Europa, e tra queste c’è quella del 17 giugno allo stadio Meazza. La band, reduce dal successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, tornerà sul palco per celebrare i 50 anni di carriera, proponendo una scaletta di grandi successi che spazieranno dall’album di debutto omonimo del 1980 fino a Fear Of The Dark del 1992.
UNA SERATA LEGGENDARIA PER UNA CARRIERA LEGGENDARIA
In oltre cinque decenni di carriera, gli Iron Maiden hanno venduto più di 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi, tra cui Grammy e Brit Awards.
“Siamo tutti entusiasti di questo Run For Your Lives Tour,” ha dichiarato Steve Harris. “I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i biglietti esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno. Naturalmente Simon Dawson si unirà a noi ancora una volta alla batteria e sia lui che tutta la band desiderano ringraziare i nostri fan per la fantastica accoglienza che gli avete riservato nella prima leg”.
Il manager Rod Smallwood ha aggiunto: “In questa seconda leg di tour suoneremo in diversi festival metal europei ma anche in alcuni stadi. Tra questi ci esibiremo anche nel leggendario stadio San Siro di Milano, casa sia del Milan che dell’Inter, e saremo, mi è stato detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni”.
PASSATO E FUTURO DEI CONCERTI A MILANO
Gli Iron Maiden si erano esibiti l’ultima volta a Milano nel 2023 all’ippodromo La Maura, oltre che nei lontani 2003, 2005, 2008 al Forum di Assago e come headliner del festival God of Metal all’Arena Fiera Milano nel 2013. Nell’estate del 2025 i ‘Maiden’ hanno calcato palcoscenici in circa 20 Paesi europei.
Per il 2026, sono 11 le nuove date europee: si parte a maggio da Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Bucarest (Romania) e Bratislava (Slovacchia). A giugno sarà il turno di Hannover (Germania), Amsterdam (Paesi Bassi), Milano (Italia), Parigi e Lione (Francia). A luglio toccherà a Lisbona (Portogallo) e a una località del Regno Unito ancora da annunciare.
I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10 del 27 settembre, in prevendita invece dalle 10 del 22 settembre alle 9 del 27 settembre per il Fan Club degli Iron Maiden e, collegandosi al sito metalitalia.com, dalle 10 del 23 settembre alle 9 del 27 settembre.