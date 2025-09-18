Gli Iron Maiden in concerto a San Siro nel 2026

UNA SERATA LEGGENDARIA PER UNA CARRIERA LEGGENDARIA

In oltre cinque decenni di carriera, gli Iron Maiden hanno venduto più di 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi, tra cui Grammy e Brit Awards.

“Siamo tutti entusiasti di questo Run For Your Lives Tour,” ha dichiarato Steve Harris. “I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i biglietti esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno. Naturalmente Simon Dawson si unirà a noi ancora una volta alla batteria e sia lui che tutta la band desiderano ringraziare i nostri fan per la fantastica accoglienza che gli avete riservato nella prima leg”.

Il manager Rod Smallwood ha aggiunto: “In questa seconda leg di tour suoneremo in diversi festival metal europei ma anche in alcuni stadi. Tra questi ci esibiremo anche nel leggendario stadio San Siro di Milano, casa sia del Milan che dell’Inter, e saremo, mi è stato detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni”.