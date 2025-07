Iron Maiden, una moneta celebra i 50 anni della band

Gli Iron Maiden , gruppo leggenda dell’heavy metal, sono stati commemorati su una moneta dalla zecca britannica Royal Mint per celebrare i 50 anni dalla loro nascita . Progettata dall’artista Albert “Akirant” Quirantes, la moneta è il primo prodotto da collezione ufficiale con il logo del 50esimo anniversario della band, raffigura la mascotte Eddie e contiene riferimenti nascosti alla carriera, agli album e ai tour del gruppo. Per l’artista, disegnare la moneta ha rappresentato “uno dei progetti più emozionanti” della sua carriera. “Come fan di lunga data della band e delle creazioni originali di Derek Riggs degli anni Ottanta, volevo catturare non solo il loro immaginario iconico, ma anche lo spirito ribelle che ha caratterizzato la loro musica per decenni”, ha dichiarato Quirantes. “Ho nascosto all’interno del design diversi riferimenti che i veri fan saranno felici di scoprire, tra cui sottili accenni alle copertine degli album classici e alle loro canzoni più amate”. Il manager della band, Rod Smallwood, ha aggiunto: “Avere Eddie su una moneta ufficiale del Regno Unito è la continuazione della sua incredibile odissea da quando lo abbiamo scoperto nel 1980. Siamo stati su francobolli, bottiglie di birra, code di aerei e ora abbiamo corso legale”. Rebecca Morgan della Royal Mint di Llantrisant, nel Galles del Sud, ha poi descritto la moneta come una “perfetta fusione di metallo su metallo” che “ci aspettiamo che diventi un pezzo da collezione molto ricercato”. Il prezzo dell’oggetto da collezione, disponibile in diverse edizioni, è fissato a partire dalle 18,50 sterline. Nel 2023 gli Iron Maiden erano già stati protagonisti di una serie di francobolli commemorativi emessi dalla Royal Mail. Il prossimo 13 luglio saranno invece impegnati nell’unico concerto italiano del Run For Your Lives World Tour allo Stadio Euganeo di Padova.

CHI È EDDIE THE HEAD

Come riporta la BBC, il sito web ufficiale degli Iron Maiden descriveva Eddie The Head come “una figura macabra, ma innegabilmente affascinante e misteriosa, la cui immagine stuzzicante sarebbe poi apparsa su ogni album e su innumerevoli magliette”. Eddie è infatti la leggendaria mascotte del gruppo e icona del mondo heavy metal. Nato all’inizio degli anni Ottanta, il personaggio è apparso su quasi tutte le copertine degli album e dei singoli, nonché sul merchandising e addirittura nei live della band. Creato dall’artista Derek Riggs, era inizialmente uno zombie dall’aspetto punk, ma nel tempo si è trasformato in centinaia di versioni diverse, da assassino a diavolo burattinaio, da faraone a cyborg futuristico, fino a samurai e astronauta. La sua prima comparsa ufficiale risale alla copertina dell’album di debutto Iron Maiden (1980), seguita dalle successive apparizioni su Killers (1981) e The Number of the Beast (1982). Con il tempo, Eddie non è rimasto solo un’immagine, ma è diventato un vero e proprio personaggio spesso presente durante i concerti sotto forma di costumi giganti animati o di effetti speciali, in una vera e propria integrazione all'interno degli show. È diventato inoltre protagonista di fumetti, videogiochi, action figure e della birra ufficiale della band, chiamata Trooper. Attraverso le sue continue metamorfosi, Eddie è ancora oggi una delle mascotte cult più amate nella storia della musica rock.