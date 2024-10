Iron Maiden Tour 2025, unico concerto in Italia a Padova: cosa sapere

Il 13 luglio la band sarà allo Stadio Euganeo di Padova per l'unica tappa italiana del suo "Run for your lives world tour 2025/26"

Gli Iron Maiden cominceranno il loro Run For Your Lives World Tour il 27 maggio prossimo a Budapest, cui seguiranno 27 show tra stadi, festival e arene di tutta Europa.

Il tour arriva a cinquant'anni di distanza da quando Steve Harris ha formato la band. E, per festeggiare, ai fan dei Maiden è stata promessa una scaletta speciale, che abbraccia i nove album in studio da Iron Maiden a Fear Of The Dark.

Gli Iron Maiden in tour

Bruce Dickinson ha così affermato, a proposito del tour: "Il prossimo anno sarà molto speciale per gli Iron Maiden: regaleremo ai nostri fan un'esperienza dal vivo unica nella vita. Questo è un tour che vi strapperà un sorriso e un applauso. Se ci avete già visti, preparatevi a portare quell'esperienza a un livello completamente nuovo. Se non ci avete mai visti prima, allora cosa diavolo stavate aspettando? Ora è la vostra occasione per scoprire cosa vi siete persi! Gli Iron Maiden vi conquisteranno sicuramente!".

Sabato 28 giugno la band si esibirà al London Stadium, sede del West Ham Football Club, la squadra che il fondatore della band Steve Harris ha sostenuto per tutta la vita e con cui gli Iron Maiden condividono una lunga e leggendaria storia. Lì, in quel tempio dello sport costruito per le Olimpiadi del 2012, il gruppo si esibirà davanti a 60mila fan.

Sarà un po' un ritorno a casa, visto che Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith e Nicko McBrain sono tutti nati lì vicino. Ma sarà anche la più grande location del Regno Unito in cui la band abbia mai suonato, al di fuori delle sue apparizioni ai festival.

Steve Harris afferma: "Il mio amore per il calcio e il mio sostegno al West Ham non sono un segreto e so che molti dei nostri fan di tutto il mondo lo hanno condiviso con me. Quindi siamo tutti molto emozionati di suonare al London Stadium come parte del tour RUN FOR YOUR LIVES".