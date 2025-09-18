Elodie - The Show, il concerto a San Siro stasera in tv: la scaletta

Elodie - The Stadium Show, il concerto a Milano San Siro stasera in tv: scaletta e ospitiMusica
Introduzione
Elodie, protagonista dell'estate italiana della musica dal vivo, porta il suo show allo Stadio San Siro sul piccolo schermo. L' "Elodie - The Stadium Show" trasmesso in prima serata su Canale 5 giovedì 18 settembre, è un'occasione per rivivere le emozioni di un concerto travolgente, ricco di sorprese e ospiti. Ecco tutti i dettagli e l'elenco dei brani eseguiti dal vivo.
Quello che devi sapere
Elodie - The Stadium Show, dove vederlo
Il concerto di Elodie registrato lo scorso giugno allo Stadio San Siro di Milano, "Elodie The Stadium Show", arriva in tv in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20 e in streaming su Mediaset Infinity
Elodie - The Stadium Show, uno spettacolo in 4 atti
Elodie è stata protagonista dell'estate italiana dei concerti con le due date evento a Napoli allo Stadio Maradona e a Milano a San Siro (IL RACCONTO) due spettacoli dal vivo che hanno preceduto l'annuncio della tournée nei palazzetti della popstar italiana che inizierà il 29 ottobre da Jesolo e terminerà a Torino con una data alla Inalpi Arena.
Elodie ha costruito un concerto spettacolare, composto in quattro atti che racchiudono i brani di una carriera ormai decennale.
A supporto della cantante romana, un corpo di ballo e tanti ospiti che intervengono per cantare a due voci.
Lo show negli stadi di Elodie è stato uno spettacolo unico nel suo genere, imperdibile per i fan della cantante, una evoluzione delle atmosfere pensate per gli show dal vivo della stagione 2023, un'occasione per cantare e scatenarsi a passo di danza fino a notte fonda per una platea composta da decine di migliaia di spettatori.
I quattro capitoli dello show, Audace, Galattica, Erotica e Magnetica, raccontano le anime diverse di Elodie e sono scanditi da video e momenti si spettacolo pensati ad hoc.
Gli ospiti sul palco
Se a Napoli Elodie ha ospitato sul palco Gigi D'Alessio e Nina Kraviz, a Milano si è fatta accompagnare da Gianna Nannini, Achille Lauro e Gaia e anche dalla dj internazionale Nina Kravitz.
Con Gianna Nannini Elodie ha cantato America. Con Achille Lauro Folle città e Rolls Royce.
I brani in scaletta
Di seguito i brani eseguiti da Elodie al concerto di Milano. L'ordine delle canzoni ed eventuali variazioni, se presenti, potrebbero dipendere dal montaggio e da altre esigenze televisive.
Atto d'apertura:
- Tribale
- Black Nirvana
- Guaranà /Hung Up / I Feel Love
- La Coda del Diavolo
Atto I: Audace
- Odio Amore Chimico/ 1 Ora/ Di Nuovo
- Mi Ami Mi Odi
- Cuore Nero / Anche Stasera
- Ok. Respira
- Folle Città (con Achille Lauro)
- Rolls Royce (con Achille Lauro)
- America (con Gianna Nannini)
Parte II: Galattica
- Andromeda
- Vertigine
- Niente Cazoni D’Amore
- Feeling
- Pensare Male
- Purple in the Sky
- Nina Kravitz set
Atto III: Erotica
- Pop Porno
- Red Light
- Ascendente
- Elle
- Strobo
- Euphoria
- Lontano da qui
- A Fari Spenti
Parte IV: Magnetica
- Tutta Colpa Mia
- Due
- Dimenticarsi alle 7
- Pazza Musica
- Ciclone (con Gaia)
- Chiamo Io Chiami Tu (con Gaia)
- Margarita
- Bagno a Mezzanotte