Elodie - The Show, il concerto a San Siro stasera in tv: la scaletta

Elodie è stata protagonista dell'estate italiana dei concerti con le due date evento a Napoli allo Stadio Maradona e a Milano a San Siro (IL RACCONTO) due spettacoli dal vivo che hanno preceduto l'annuncio della tournée nei palazzetti della popstar italiana che inizierà il 29 ottobre da Jesolo e terminerà a Torino con una data alla Inalpi Arena.

Elodie ha costruito un concerto spettacolare, composto in quattro atti che racchiudono i brani di una carriera ormai decennale.

A supporto della cantante romana, un corpo di ballo e tanti ospiti che intervengono per cantare a due voci.

Lo show negli stadi di Elodie è stato uno spettacolo unico nel suo genere, imperdibile per i fan della cantante, una evoluzione delle atmosfere pensate per gli show dal vivo della stagione 2023, un'occasione per cantare e scatenarsi a passo di danza fino a notte fonda per una platea composta da decine di migliaia di spettatori.

I quattro capitoli dello show, Audace, Galattica, Erotica e Magnetica, raccontano le anime diverse di Elodie e sono scanditi da video e momenti si spettacolo pensati ad hoc.



