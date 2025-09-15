Luchè, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo lo spettacolo di Assago, il rapper sarà protagonista di altri appuntamenti live in giro per l'Italia. Il 16 maggio l'artista ha pubblicato il nuovo album Il mio lato peggiore, certificato disco d’oro

Dopo il successo della tournée estiva, Luchè darà il via alla nuova serie di concerti. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Attese migliaia di persone all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite al Forum di Assago nel novembre del 2022:

Il 16 maggio Luchè ha pubblicato il nuovo progetto discografico Il mio lato peggiore, certificato disco d’oro. Tra i suoi lavori più popolari troviamo sicuramente Potere e Dove volano le aquile, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2022. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Le pietre non volano con Marracash, Purosangue con Shiva e Stamm fort con Sfera Ebbasta (FOTO).