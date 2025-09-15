Luchè, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo lo spettacolo di Assago, il rapper sarà protagonista di altri appuntamenti live in giro per l'Italia. Il 16 maggio l'artista ha pubblicato il nuovo album Il mio lato peggiore, certificato disco d’oro
Al via il tour nei palazzetti di Luchè. Lunedì 15 settembre il rapper alzerà il sipario sulla nuova tournée con l’appuntamento in scena all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
luchè, la possibile scaletta del concerto
Dopo il successo della tournée estiva, Luchè darà il via alla nuova serie di concerti. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Attese migliaia di persone all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al Forum di Assago nel novembre del 2022:
- Slang
- No Love
- Liberami da te
- Star
- Nada
- Ti amo
- Scale
- Attraverso me
- L’ultima volta
- Chico
- Denim Giappo
- Casa mia
- D10S
- Tutto di me
- Qualcosa di grande
- Ci riuscirò davvero
- Dire la mia
- Il mio ricordo
- O’ primmo amore
- 10 anni fa
- Karma
- Topless
- Parliamo
- Che Dio mi benedica
- Torna da me
- Yatch
- Fake
- Over
- Che Stai Dicenn
- Purosangue
- Stamm fort
- Si vince alla fine
- Le pietre non volano
- Non abbiamo età
- Password
- La notte di San Lorenzo
Dopo lo show di Assago, il rapper sarà protagonosta di altri appuntamenti live nelle città italiane. Questo il calendario completo con tutti gli spettacoli in programma nei prossimi mesi:
- 19 dicembre, Eboli - PalaSele
- 20 dicembre, Eboli - PalaSele
- 15 marzo, Roma - Palazzo dello Sport
- 17 marzo, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 21 marzo, Torino - Inalpi Arena
- 29 marzo, Bari - PalaFlorio
Il 16 maggio Luchè ha pubblicato il nuovo progetto discografico Il mio lato peggiore, certificato disco d’oro. Tra i suoi lavori più popolari troviamo sicuramente Potere e Dove volano le aquile, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2022. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Le pietre non volano con Marracash, Purosangue con Shiva e Stamm fort con Sfera Ebbasta (FOTO).
