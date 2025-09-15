Achille Lauro annuncia un concerto a Milano San Siro

Achille Lauro ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sarà una notte inimmaginabile. Con tutto l’amore che posso darvi. Ci vediamo a San Siro”. Biglietti in vendita generale a partire dalle ore 14.00 di martedì 16 settembre
A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo Senza una stupida storia, Achille Lauro (FOTO) ha annunciato il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano. Appuntamento per il 15 giugno 2026. Biglietti in vendita generale a partire dalle ore 14.00 di martedì 16 settembre.
achille lauro a san siro: "Sarà una notte inimmaginabile"
Dopo il successo del doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma e il concerto sold out allo stadio Olimpico nel giugno del prossimo anno, Achille Lauro è pronto a conquistare anche Milano con il grande spettacolo di San Siro. L’artista ha appena annunciato il suo primo show nella Scala del Calcio per il 15 giugno 2026. In occasione del lancio della prevendita dei biglietti, la voce di Me ne frego ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Milano immensa! Siete già in tantissimi! Sarà una notte inimmaginabile. Con tutto l’amore che posso darvi. Ci vediamo a San Siro”. La vendita generale dei biglietti partirà martedì 16 settembre alle ore 14.00.
Venerdì 12 settembre Achille Lauro (FOTO) ha lanciato il nuovo singolo Senza una stupida storia, distribuito dopo il grande successo dell’album Comuni mortali, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato disco di platino. Il prossimo anno l'artista sarà protagonista di una lunga tournée nei palazzetti toccando numerose città italiane: da Eboli a Bologna passando per Bari, Padova, Torino e Bologna. Questo il calendario completo degli appuntamenti:
- 04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE
- 06 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
- 07 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
- 09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO
- 10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO
- 12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA
- 14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA
- 16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM
- 17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM
- 20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA
- 21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA
- 27 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM
- 29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA
Dalla grande affermazione con Rolls Royce alla 69esima edizione del Festival di Sanremo ai successi più recenti, nel corso degli anni Achille Lauro ha scalato le classifiche divenendo uno degli artisti più acclamati della scena musicale. Tra i suoi brani ricordiamo 1990, Maleducata, Domenica e Stupidi ragazzi. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Fragole con Rose Villain a Banda Kawasaki con Salmo e Gemitaiz. Dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo, l’artista ha scritto: “Grazie a tutti per questo Sanremo incredibile. Non esiste riconoscimento più grande dell’essere amati in questo modo. Vedere la reazione dell’Ariston e di tutti voi, per me, è stato assurdo. Io sono della gente, per sempre”.
