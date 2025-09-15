Achille Lauro annuncia un concerto a Milano San Siro

Achille Lauro ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sarà una notte inimmaginabile. Con tutto l’amore che posso darvi. Ci vediamo a San Siro”. Biglietti in vendita generale a partire dalle ore 14.00 di martedì 16 settembre

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo Senza una stupida storia, Achille Lauro (FOTO) ha annunciato il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano. Appuntamento per il 15 giugno 2026. Biglietti in vendita generale a partire dalle ore 14.00 di martedì 16 settembre.

achille lauro a san siro: "Sarà una notte inimmaginabile" Dopo il successo del doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma e il concerto sold out allo stadio Olimpico nel giugno del prossimo anno, Achille Lauro è pronto a conquistare anche Milano con il grande spettacolo di San Siro. L’artista ha appena annunciato il suo primo show nella Scala del Calcio per il 15 giugno 2026. In occasione del lancio della prevendita dei biglietti, la voce di Me ne frego ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Milano immensa! Siete già in tantissimi! Sarà una notte inimmaginabile. Con tutto l’amore che posso darvi. Ci vediamo a San Siro”. La vendita generale dei biglietti partirà martedì 16 settembre alle ore 14.00. Approfondimento Achille Lauro, il brano Senza una stupida storia: testo e significato

Venerdì 12 settembre Achille Lauro (FOTO) ha lanciato il nuovo singolo Senza una stupida storia, distribuito dopo il grande successo dell’album Comuni mortali, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato disco di platino. Il prossimo anno l'artista sarà protagonista di una lunga tournée nei palazzetti toccando numerose città italiane: da Eboli a Bologna passando per Bari, Padova, Torino e Bologna. Questo il calendario completo degli appuntamenti: 04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE

06 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

07 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO

10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM

17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

27 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM

29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA Approfondimento X Factor 2025, le interviste ai giudici e a Giorgia. VIDEO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie