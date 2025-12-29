È morto Don Bryant, la voce di “I Can’t Stand the Rain”

Don Bryant, anima del soul di Memphis e autore di “I Can’t Stand the Rain”, è morto a 83 anni. Cresciuto tra gospel e Hi Records, ha scritto pagine indimenticabili accanto alla moglie Ann Peebles, prima di sorprendere tutti con un ritorno in età avanzata. Dai successi degli anni Settanta alla rinascita con “Don’t Give Up on Love”, la sua storia è quella di un artista che non ha mai smesso di credere nella forza della musica

Un groove che ha attraversato mezzo secolo, il suono della pioggia trasformato in ritmo. Don Bryant, cantautore e figura centrale del soul americano, è morto il giorno di Santo Stefano a 83 anni. La notizia è stata diffusa da un account social verificato a lui riconducibile e ripresa dal “New York Times”. Non sono state rese note le cause né il luogo del decesso.

Il brano che ha fatto la storia Bryant ha legato il suo nome a “I Can’t Stand the Rain”, pubblicata nel 1973 e diventata uno standard della musica pop e R&B. Un brano essenziale, innovativo per l’uso dell’electric timbale, capace di evocare il suono della pioggia. Da Tina Turner a Missy Elliott, in molti lo hanno reinterpretato o campionato, segno di un’influenza che non si è mai spenta. Accanto alla moglie Ann Peebles, Bryant ha firmato altri successi come “Trouble, Heartaches & Sadness”, “99 Pounds” e “Do I Need You”. Le incisioni di Peebles negli anni Settanta sono considerate tra le più rappresentative dell’epoca d’oro del soul. Nel 2019 i due sono entrati insieme nella Memphis Music Hall of Fame, prima coppia a ricevere questo riconoscimento.