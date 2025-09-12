Il cantautore e rapper nato a Verona ma cresciuto a Roma torna con nuovo capitolo del progetto Comuni Mortali. Arriva oggi il singolo con cui l’artista prosegue il suo percorso artistico e personale. Il brano, già disponibile in versione audio e video ufficiale, ha un testo che rivela le intenzioni profonde della star della musica italiana



È uscita oggi, venerdì 12 settembre 2025, la nuova canzone di Achille Lauro, intitolata Senza una stupida storia. Il cantautore e rapper nato a Verona ma cresciuto a Roma torna così con nuovo capitolo del progetto Comuni Mortali. Arriva oggi il singolo con cui l’artista prosegue il suo percorso artistico e personale. Il brano, già disponibile in versione audio e video ufficiale (che potete guardare in fondo a questo articolo, nel videoclip in calce), ha un testo che rivela le intenzioni profonde della star della musica italiana. Quella di oggi è una tappa decisiva nel viaggio musicale di Lauro. Il nuovo lavoro è stato registrato nei celebri studi Sound Factory di Hollywood, luogo leggendario che aggiunge ulteriore valore alla produzione. Prima della pubblicazione, il cantautore aveva già lasciato tracce di questa nuova fase attraverso contenuti intimi e personali condivisi sui suoi canali social, preparando così il terreno a un’uscita attesa e densa di significati. Senza una stupida storia non è soltanto una canzone, ma l’espressione di una maturazione, il frutto di un confronto diretto con il proprio vissuto e con una visione più consapevole dell’amore. Scopriamo di seguito il testo e anche il significato tra le righe del brano Senza una stupida storia.

Potete ascoltare la canzone nel video che trovate in fondo a questo articolo, l’Official Visual Video del brano.

Il testo della nuova canzone di Achille Lauro Di seguito segue il testo integrale di Senza una stupida storia: Le persone sai si distruggono

Guarda come poi si riducono

Cosa fanno in nome dell’amore

Come non fosse mai stato amore

Credono in una data stupida

E che poi cancellare curi ma

Ma non sanno, c’è chi non ha un cuore

O chi lo usa senza una ragione Non capisco se

Rincorrersi ancora fa bene

In fondo a che Quanto è bella una fine senza regole

Quanto è bello impazzire senza chiedere

Non mi importa di stare qua ad aspettare

Sotto il tuo balcone gridando ti amo

Che bella una fine senza te

Senza limiti, liberi Senza una stupida storia d’amore

Senza una stupida storia Le persone sai si deludono

E per ripararsi poi ritornano

Che ne è stato poi del nostro amore

Mi sentivo poi così stupido

Era amore o no, ero lucido

E ho incontrato il fondo quella notte

Forse è il diavolo che mi conosce Quanto è bella una fine senza regole

Quanto è bello impazzire senza chiedere

No mi importa di stare qua ad aspettare

Sotto al tuo balcone gridando ti amo

Che bella una fine senza te

Senza limiti, liberi Senza una stupida storia d’amore

Senza una stupida storia d’amore

Senza una stupida storia d’amore

Il senso del brano Al centro di Senza una stupida storia non c'è l'ennesima celebrazione dell'amore idealizzato, ma al contrario una presa di posizione netta contro l'idea che amare significhi annullarsi o sacrificarsi completamente per l'altro. Achille Lauro smonta una delle rappresentazioni più diffuse nei racconti romantici tradizionali: quella secondo cui la passione autentica si misura nella perdita di sé, nell'abbandono totale all'altro, nella rinuncia alla propria autonomia. La sua scrittura, invece, si oppone a questo immaginario e propone una visione diversa, più cruda ma anche più realistica, in cui il sentimento non è un dispositivo di controllo o una gabbia dorata, bensì qualcosa che può convivere con l'indipendenza personale. La canzone rifiuta quindi le narrazioni che trasformano l'amore in un legame totalizzante e, spesso, in una forma di dipendenza. L'artista mette in luce quanto dietro la retorica del "per sempre" o del "tutto o niente" si nascondano spesso dinamiche tossiche: gelosie, manipolazioni, annullamenti reciproci. In opposizione a questa prospettiva, Senza una stupida storia diventa un manifesto di autodeterminazione emotiva. Non è un canto contro l'amore in sé, ma contro quelle "storie" che ingabbiano e che, dietro il velo del romanticismo, celano rapporti logoranti e distruttivi. Lauro invita così l'ascoltatore a diffidare delle mitologie sentimentali che promettono felicità in cambio della perdita della propria identità. La sua è una sorta di chiamata alla responsabilità individuale: prima di perdersi nell'altro, è necessario saper esistere come individui autonomi. Il brano, in questo senso, assume quasi i contorni di un atto politico e culturale, perché ribalta la tradizione melodrammatica della canzone d'amore italiana e suggerisce un modo nuovo di vivere i legami: libero, consapevole, scevro da condizionamenti e da quelle "stupide storie" che finiscono per intrappolare più che per unire.

Momenti intimi alternati a rotture La canzone Senza una stupida storia alterna momenti intimi e riflessivi a immagini di rottura radicale. Nei versi iniziali si legge:

“Le persone sai si distruggono Guarda come poi si riducono Cosa fanno in nome dell’amore Come non fosse mai stato amore...” Si tratta di parole che mostrano la fragilità dei rapporti, il rischio di farsi travolgere da dinamiche che finiscono per logorare entrambi. Il ritornello, con i versi “Quanto è bella una fine senza regole / Quanto è bello impazzire senza chiedere”, celebra invece l’idea di una liberazione, la possibilità di chiudere un ciclo senza rimpianti, rinunciando alla necessità di un finale convenzionale o rassicurante. Il brano si sviluppa tra ricordi di delusioni, notti buie e incontri con il proprio limite, fino a un’affermazione chiara: la fine può essere una rinascita, un atto di emancipazione. Approfondimento Italy Pop – Music Fest, Achille Lauro