Gorillaz, l'annuncio del nuovo album The Mountain e il tour europeo

Il nono album del collettivo guidato da Damon Albarn e Jamie Hewlett mescola lingue e culture lontane con ospiti d’eccezione. Dal 20 marzo 2026 la nuova avventura musicale seguita dal tour nelle arene di Regno Unito e Irlanda
I Gorillaz hanno annunciato con dei post sui social il lancio del loro atteso nuovo album “The Mountain”, in uscita il 20 marzo 2026, anticipato dalla pubblicazione del singolo “The Happy Dictator”. A concludere la giornata di annunci, anche il post riguardante il tour “UK & Ireland Arenas”, che partirà il giorno dopo l’uscita dell’album – il 21 marzo 2026 - da Manchester e si concluderà il 20 giugno 2026 a Londra.
TUTTO SU THE MOUNTAIN
Nono album in studio per la band britannica, arriva a due anni di distanza da Cracker Island. È composto da 15 brani e arricchito da numerosi featuring e collaborazioni: Paul Simonon (Clash), Black Thought, Yasiin Bey, Omar Souleyman, IDLES, Johnny Marr (Smiths), con alcuni brani prodotti da Bizarrap e molti altri ospiti.
L’album è il primo pubblicato con la nuova etichetta KONG ed è prodotto dai Gorillaz insieme a James Ford, Samuel Egglenton e Remi Kabaka Jr., con la partecipazione di Bizarrap in Orange County. È stato registrato nel leggendario Studio 13 di Londra, nel Devon e in giro per il mondo: India (Mumbai, Delhi, Rajasthan, Varanasi), Ashgabat, Damasco, poi negli Stati Uniti a Los Angeles, Miami e New York. Un’influenza multiculturale che ha permesso all’album di contenere tracce in cinque lingue: inglese, arabo, hindi, spagnolo e yoruba.
Il comunicato di lancio racconta che: “Le circostanze portano oggi Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D e Noodle in India, arrivati a Mumbai grazie a quattro passaporti falsi procurati da una conoscenza newyorkese di Murdoc. La band ha voltato le spalle allo stardom pop internazionale, trovandosi ora immersa nei ritmi della musica mistica, mentre cerca di orientarsi tra i terreni montuosi di ciò che chiamiamo vita.”
In sostanza, i quattro membri (fittizi) della band – Murdoc, Russel, 2D e Noodle, protagonisti di un racconto che si arricchisce a ogni nuova uscita – hanno messo da parte lo stardom globale per immergersi nei ritmi mistici e nelle influenze multiculturali che attraversano l’album.
L’artwork della cover e delle sue declinazioni per i social è invece stato curato da Jamie Hewlett e racconta il soggiorno indiano del collettivo: saranno disponibili anche in libro e come raccolta di stampe 12x12.
LA TRACKLIST
Presentato in anteprima durante la residency per il 25º anniversario della band alla Copper Box Arena, il disco sarà composto dalle seguenti tracce:
- The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash, Ayaan Ali Bangash)
- The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda, Black Thought)
- The Happy Dictator (feat. Sparks)
- The Hardest Thing (feat. Tony Allen)
- Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar)
- The God of Lying (feat. IDLES)
- The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr, Anoushka Shankar)
- The Manifesto (feat. Trueno, Proof)
- The Plastic Guru (feat. Johnny Marr, Anoushka Shankar)
- Delirium (feat. Mark E. Smith)
- Damascus (feat. Omar Souleyman, Yasiin Bey)
- The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash, Ayaan Ali Bangash)
- Casablanca (feat. Paul Simonon, Johnny Marr)
- The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr, Anoushka Shankar)
- The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar)
IL 'THE MOUNTAIN' TOUR
Partirà il 21 marzo 2026 da Manchester e toccherà molte arene britanniche e irlandesi fino all’evento finale del 20 giugno 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, con il supporto di Sparks e Trueno. Non è ancora stato reso noto se il tour avrà altre date in Europa, mentre per quelle annunciate i biglietti saranno in vendita da mercoledì 17 settembre 2025. Ecco l'elenco completo:
- March 21 – MANCHESTER, Co-op Live
- March 22 – BIRMINGHAM, BP Pulse Live
- March 24 – GLASGOW, OVO Hydro*
- March 25 – LEEDS, First Direct Arena*
- March 27 – CARDIFF, Utilita Arena*
- March 28 – NOTTINGHAM, Motorpoint Arena*
- March 29 – LIVERPOOL, M&S Bank Arena*
- March 31 – BELFAST, SSE Arena*
- April 1 – DUBLIN, 3Arena*
*con Trueno
- June 20 – LONDON, Tottenham Hotspur Stadium
con Sparks e Trueno