Gorillaz, l'annuncio del nuovo album The Mountain e il tour europeo

Il nono album del collettivo guidato da Damon Albarn e Jamie Hewlett mescola lingue e culture lontane con ospiti d’eccezione. Dal 20 marzo 2026 la nuova avventura musicale seguita dal tour nelle arene di Regno Unito e Irlanda

I Gorillaz hanno annunciato con dei post sui social il lancio del loro atteso nuovo album “The Mountain” , in uscita il 20 marzo 2026 , anticipato dalla pubblicazione del singolo “The Happy Dictator” . A concludere la giornata di annunci, anche il post riguardante il tour “UK & Ireland Arenas” , che partirà il giorno dopo l’uscita dell’album – il 21 marzo 2026 - da Manchester e si concluderà il 20 giugno 2026 a Londra.

TUTTO SU THE MOUNTAIN

Nono album in studio per la band britannica, arriva a due anni di distanza da Cracker Island. È composto da 15 brani e arricchito da numerosi featuring e collaborazioni: Paul Simonon (Clash), Black Thought, Yasiin Bey, Omar Souleyman, IDLES, Johnny Marr (Smiths), con alcuni brani prodotti da Bizarrap e molti altri ospiti.

L’album è il primo pubblicato con la nuova etichetta KONG ed è prodotto dai Gorillaz insieme a James Ford, Samuel Egglenton e Remi Kabaka Jr., con la partecipazione di Bizarrap in Orange County. È stato registrato nel leggendario Studio 13 di Londra, nel Devon e in giro per il mondo: India (Mumbai, Delhi, Rajasthan, Varanasi), Ashgabat, Damasco, poi negli Stati Uniti a Los Angeles, Miami e New York. Un’influenza multiculturale che ha permesso all’album di contenere tracce in cinque lingue: inglese, arabo, hindi, spagnolo e yoruba.

Il comunicato di lancio racconta che: “Le circostanze portano oggi Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D e Noodle in India, arrivati a Mumbai grazie a quattro passaporti falsi procurati da una conoscenza newyorkese di Murdoc. La band ha voltato le spalle allo stardom pop internazionale, trovandosi ora immersa nei ritmi della musica mistica, mentre cerca di orientarsi tra i terreni montuosi di ciò che chiamiamo vita.”

In sostanza, i quattro membri (fittizi) della band – Murdoc, Russel, 2D e Noodle, protagonisti di un racconto che si arricchisce a ogni nuova uscita – hanno messo da parte lo stardom globale per immergersi nei ritmi mistici e nelle influenze multiculturali che attraversano l’album.

L’artwork della cover e delle sue declinazioni per i social è invece stato curato da Jamie Hewlett e racconta il soggiorno indiano del collettivo: saranno disponibili anche in libro e come raccolta di stampe 12x12.