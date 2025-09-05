I Gorillaz hanno suonato live il loro nuovo album a sorpresa

I Gorillaz celebrano i 25 anni con un’imperdibile sorpresa: una serie di concerti “mystery” a Londra, culminati in un’esibizione esclusiva con dieci brani inediti

A volte le rivoluzioni non passano dai comunicati stampa o dalle campagne promozionali, ma dal palco. È quello che è accaduto al Copper Box Arena di Londra, dove i Gorillaz hanno spiazzato il pubblico presentando in anteprima mondiale dieci brani del loro nuovo album, senza svelarne il titolo né la data di uscita.

Un evento "a sorpresa" La performance a sorpresa ha chiuso “House of Kong”, un evento immersivo pensato per celebrare i 25 anni della band nata dall’immaginazione di Damon Albarn e Jamie Hewlett. Una mostra-esperienza unica, che per tre serate aveva già riportato sul palco i primi tre album in studio dei Gorillaz, eseguiti integralmente: Gorillaz (2001), Demon Days (2005) e Plastic Beach (2010). Ma la vera svolta è arrivata il 3 settembre, con un set completamente inedito. Davanti a un pubblico incredulo, il collettivo ha suonato dieci nuovi brani, mantenendo intatto il mistero che da sempre circonda il progetto. Nessuna anticipazione discografica, nessun dettaglio sulla release: solo musica, energia e l’impatto visivo di un live che ha ribadito quanto l’universo dei Gorillaz sia un continuo esperimento tra reale e virtuale.