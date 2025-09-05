Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

I Gorillaz hanno suonato live il loro nuovo album a sorpresa

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

I Gorillaz celebrano i 25 anni con un’imperdibile sorpresa: una serie di concerti “mystery” a Londra, culminati in un’esibizione esclusiva con dieci brani inediti

A volte le rivoluzioni non passano dai comunicati stampa o dalle campagne promozionali, ma dal palco. È quello che è accaduto al Copper Box Arena di Londra, dove i Gorillaz hanno spiazzato il pubblico presentando in anteprima mondiale dieci brani del loro nuovo album, senza svelarne il titolo né la data di uscita.

Un evento "a sorpresa"

La performance a sorpresa ha chiuso “House of Kong”, un evento immersivo pensato per celebrare i 25 anni della band nata dall’immaginazione di Damon Albarn e Jamie Hewlett. Una mostra-esperienza unica, che per tre serate aveva già riportato sul palco i primi tre album in studio dei Gorillaz, eseguiti integralmente: Gorillaz (2001), Demon Days (2005) e Plastic Beach (2010).

Ma la vera svolta è arrivata il 3 settembre, con un set completamente inedito. Davanti a un pubblico incredulo, il collettivo ha suonato dieci nuovi brani, mantenendo intatto il mistero che da sempre circonda il progetto. Nessuna anticipazione discografica, nessun dettaglio sulla release: solo musica, energia e l’impatto visivo di un live che ha ribadito quanto l’universo dei Gorillaz sia un continuo esperimento tra reale e virtuale.

Ospiti speciali durante la serata

La serata è stata arricchita da ospiti speciali d’eccezione, tra cui gli Sparks e Johnny Marr, che hanno condiviso il palco aggiungendo ulteriore fascino a un evento già destinato a entrare nella storia della band. Con “House of Kong” i Gorillaz hanno scelto ancora una volta la via meno convenzionale, trasformando un anniversario celebrativo in un nuovo punto di partenza. Ora i fan attendono solo l’annuncio ufficiale: quando e come potranno ascoltare in streaming o acquistare il nuovo lavoro? La domanda resta aperta, ma una cosa è certa: l’effetto sorpresa ha già fatto centro.

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso l'ultimo dei cinque film italiani è Un film fatto per bene di Franco...

Sick Luke racconta il nuovo album "DOPAMINA". INTERVISTA

Valentina Clemente

Magic, Sam Raimi produrrà il remake dell'horror anni '70 con Hopkins

Cinema

Il ritorno del Maestro dell’horror psicologico porta con sé una rivisitazione della pellicola...

I Gorillaz hanno suonato live il loro nuovo album a sorpresa

Musica

I Gorillaz celebrano i 25 anni con un’imperdibile sorpresa: una serie di concerti “mystery” a...

Oasis, ecco la versione live ufficiale di Wonderwall

Musica

Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima delle due serate sold-out al Croke...

Spettacolo: Per te