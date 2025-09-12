Capo Plaza in concerto a Milano al Kozel Carroponte, la scaletta

Esplora tutte le offerte Sky
Capo Plaza in concerto a Milano al Kozel Carroponte, la possibile scaletta

Musica
Venerdì 12 settembre, l'artista salernitano arriva a Sesto San Giovanni. Per la prima volta, intonerà dal vivo il suo nuovo singolo Larry Hoover

Capo Plaza, che nelle scorse ore ha lanciato il nuovo singolo Larry Hoover, arriva in concerto al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) venerdì 12 settembre.

La possibile scaletta

La scaletta del concerto di Capo Plaza al Carroponte non è stata rivelata. Tuttavia, è possibile che il cantante replichi la setlist dei concerti estivi:

Giovane fuoriclasse

Allenamento #1 #2 #3 #4

Borse Hermes

Goyard

Acqua passata

Lo so che

Look back at it

Nisida

Ne è valsa la pena

VVS

Nuovo inizio

Soldi arrotolati

Sottovuoto

Pookie

Tesla

Uno squillo

Forte e chiaro

Non fare così

Non basta mai

Billets

Vetri neri

Capri sun

20

Vabbene

Giovane fuoriclasse

Con ogni probabilità, si aggiungerà in scaletta il nuovo brano Larry Hoover.

Il nuovo singolo

Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, è nato a Salerno nel 1998. Fin da giovanissimo si appassiona al rap, pubblicando i primi brani su YouTube già a 13 anni. Dopo il trasferimento a Milano, entra nel cuore della scena trap italiana e inizia a collaborare con artisti come Sfera Ebbasta. Nel 2016 pubblica, insieme a Peppe Soks, il progetto Sulamente nuje, ma è con il suo primo album ufficiale 20 (2018) che conquista il grande pubblico ottenendo importanti certificazioni. Negli anni successivi consolida la sua posizione con Plaza (2021), che include collaborazioni internazionali, e con l’Hustle Mixtape (2022), dove conferma la sua attitudine a sperimentare nuove sonorità. Nel 2024 esce Ferite, un album che segna un passo più maturo e personale nella sua carriera, affrontando anche temi introspettivi.

 

Il suo ultimo singolo è Larry Hoover:

Yeah yeah yeah yeah
So che la tua invidia brucia come jalapenos
Sai che c’ho la mira giusta faccio sempre centro
Sogni insieme oh yes tra denaro e fumo denso
Focus sul progetto non farmi perdere tempo
Si Larry Hoover
Ho messo un nuovo anello
Versace, Dior tanto li stiamo facendo
E parli ancora
Mentre ci stiamo arricchendo
Ma sembra la play ma posso fare di meglio

So che la tua invidia brucia non cercare scuse
Sogni che ci provi ma sto avanti sei anni luce
Sparando dal tuo jetpack scendi dalle nuvole
C’ho perso la testa ma son rimasto umile
E questo parla ancora si è riempito la bocca
Ma s’ammazza da solo non serve che apro la bocca
Dai tu fai un po’ l’uomo che sembri una mezza tro*a
Tutti questi rapper che mi portano alla noia

So che la tua invidia brucia come jalapenos
Sai che c’ho la mira giusta faccio sempre centro
Sogni insieme oh yes tra denaro e fumo denso
Focus sul progetto non farmi perdere tempo
Si Larry Hoover
Ho messo un nuovo anello
Versace, Dior tanto li stiamo facendo
E parli ancora
Mentre ci stiamo arricchendo
Ma sembra la play ma posso fare di meglio

Spettacolo: Per te