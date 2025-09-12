Capo Plaza in concerto a Milano al Kozel Carroponte, la scaletta

La scaletta del concerto di Capo Plaza al Carroponte non è stata rivelata. Tuttavia, è possibile che il cantante replichi la setlist dei concerti estivi:

Il nuovo singolo

Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, è nato a Salerno nel 1998. Fin da giovanissimo si appassiona al rap, pubblicando i primi brani su YouTube già a 13 anni. Dopo il trasferimento a Milano, entra nel cuore della scena trap italiana e inizia a collaborare con artisti come Sfera Ebbasta. Nel 2016 pubblica, insieme a Peppe Soks, il progetto Sulamente nuje, ma è con il suo primo album ufficiale 20 (2018) che conquista il grande pubblico ottenendo importanti certificazioni. Negli anni successivi consolida la sua posizione con Plaza (2021), che include collaborazioni internazionali, e con l’Hustle Mixtape (2022), dove conferma la sua attitudine a sperimentare nuove sonorità. Nel 2024 esce Ferite, un album che segna un passo più maturo e personale nella sua carriera, affrontando anche temi introspettivi.

Il suo ultimo singolo è Larry Hoover:

Yeah yeah yeah yeah

So che la tua invidia brucia come jalapenos

Sai che c’ho la mira giusta faccio sempre centro

Sogni insieme oh yes tra denaro e fumo denso

Focus sul progetto non farmi perdere tempo

Si Larry Hoover

Ho messo un nuovo anello

Versace, Dior tanto li stiamo facendo

E parli ancora

Mentre ci stiamo arricchendo

Ma sembra la play ma posso fare di meglio

So che la tua invidia brucia non cercare scuse

Sogni che ci provi ma sto avanti sei anni luce

Sparando dal tuo jetpack scendi dalle nuvole

C’ho perso la testa ma son rimasto umile

E questo parla ancora si è riempito la bocca

Ma s’ammazza da solo non serve che apro la bocca

Dai tu fai un po’ l’uomo che sembri una mezza tro*a

Tutti questi rapper che mi portano alla noia

