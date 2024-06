Capo Plaza, ecco il nuovo singolo Fino All'Alba: testo e significato

Il brano, uscito a sorpresa a poco più di un mese dall'album "Ferite", è un mix esplosivo di ritmi afrobeat e barre taglienti che catturano l'attenzione già al primo ascolto. Il rapper a partire dal 13 luglio sarà in giro in Italia e in Europa con il Capo Plaza Summer Tour

Il significato

Il brano, realizzato assieme ai produttori di platino Takagi & Ketra, è ambientato in estate e racconta di un rapporto di coppia particolare. Tra due amanti c’è una grande passione e una fortissima attrazione, ma il protagonista del brano non sembra volersi impegnare in una relazione seria. L'altra persona soffre per questo amore a metà, ma alla fine del brano si apre una possibilità: anche se la voglia principale rimane quella di mantenere un rapporto più legato al sesso e al divertimento, la prospettiva potrebbe cambiare.