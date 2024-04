In fondo a questo articolo trovate il post di Instagram con cui il rapper Capo Plaza ha annunciato il suo debutto su Fortnite.

Per il suo debutto ha scelto Mkers, società di Esports & Gaming leader in Italia, che ha creato per lui un'esperienza senza precedenti sia nel panorama musicale sia in quello videoludico del nostro Paese. L'isola di Fortnite dedicata al disco Ferite “costituirà un vero e proprio viaggio interattivo”, come si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito web di Billboard Italia.

Dopo Eminem, Ariana Grande e Travis Scott, adesso è il turno del rapper di Salerno, che è il primo musicista italiano nella storia di questo videogame che realizza un concerto e che avrà l'onore di avere un'isola personalizzata. L’isola creativa è dedicata al suo nuovo disco, intitolato Ferite (la cui uscita è attesa per il prossimo 3 maggio).

Sarà possibile esplorare le canzoni della tracklist del disco in anteprima



I giocatori di Fortnite potranno esplorare le canzoni della tracklist del prossimo disco di Capo Plaza in anteprima, “immergendosi in gameplay coinvolgenti e in sfide emozionanti”, prosegue l'edizione italiana di Billboard.

Ma non è tutto: a rendere l'esperienza ancora più immersiva e appassionante è il culmine di tutto, ossia il concerto finale sull'isola, un'occasione unica in cui i fan potranno godersi la musica di Capo Plaza in un ambiente virtuale, con un’esperienza senza precedenti nel panorama nostrano.