Rocco Hunt, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Dopo il concerto alla Reggia di Caserta, Rocco Hunt chiuderà la lunga tournée estiva con l’appuntamento del 6 ottobre sul palco del Fabrique di Milano
Quest’estate Rocco Hunt ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Oh ma in collaborazione con Noemi. L’11 settembre il rapper porterà la sua musica nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
rocco hunt alla reggia di caserta, la possibile scaletta
Giovedì 11 settembre Rocco Hunt (FOTO) sarà in concerto alla Reggia di Caserta. Stando a quanto ripotato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. In attesa dello spettacolo, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione e mezzo di follower: “Sapere che sarete tutti lì con me lo rende ancora più speciale. Preparatevi a cantare, ballare e vivere qualcosa che ricorderemo per sempre”.
Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati, tra i quali Mille vote ancora presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha regalato numerose hit al pubblico, ricordiamo Nu juorno buono, Wake Up, Non litighiamo più e Musica italiana. Spazio anche alle collaborazioni: da Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo a Ti volevo dedicare con i Boomdabash e J-Ax passando per Un bacio all’improvviso e A un passo dalla Luna con Ana Mena.
Approfondimento
Rocco Hunt e Noemi, è uscito il nuovo singolo Oh ma
Dopo il concerto alla Reggia di Caserta, Rocco Hunt chiuderà la lunga tournée estiva con l’appuntamento del 6 ottobre sul palco del Fabrique di Milano. In occasione della partenza del tour, Rocco Hunt ha raccontato: “Ci siamo preparati per mesi per portarvi uno spettacolo tutto nuovo e con nuovi elementi nella band. Il live è la dimensione che rende più giustizia alla mia musica: un repertorio di oltre dieci anni che unisce pezzi introspettivi e altri divertenti". L'artista ha proseguito: "È un’energia che si capisce solo venendo ai concerti. Vedere che dopo tanti anni ci divertiamo ancora, e voi con noi, è la cosa più bella”
Approfondimento
Rocco Hunt, album Ragazzo di Giù: "Sogno treno della libertà musicale"
Ad aprile Rocco Hunt ha lanciato il nuovo progetto Ragazzo di giù: "Ho ritrovato l’energia di scrivere per raccontare, non per dimostrare". Il cantante ha aggiunto: "Questo album per me significa tanto, è un viaggio coerente e coraggioso che parte dalle mie radici, ma arriva più lontano. Dategli tempo alle canzoni, di farsi conoscere, di farvi entrare nell’immaginario. In un mondo fatto di cose veloci, sono felice che almeno qualcosa resti". Tra i suoi album più popolari troviamo anche Libertà e Rivoluzione, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2021.
Chi è Rocco Hunt, a Sanremo 2025 con Mille volte ancora
Per la 75esima edizione di Sanremo, il rapper napoletano salirà sul palco dell'Ariston con un brano che 'parla della nostalgia agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la propria terra, un luogo non semplice, pieno di difficoltà e contraddizioni ma dove si desidera tornare mille volte ancora', come commenta il nostro esperto Fabrizio Basso. Vediamo insieme la sua carriera nel tempo