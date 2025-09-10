Rocco Hunt, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

rocco hunt alla reggia di caserta, la possibile scaletta

Giovedì 11 settembre Rocco Hunt (FOTO) sarà in concerto alla Reggia di Caserta. Stando a quanto ripotato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. In attesa dello spettacolo, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione e mezzo di follower: “Sapere che sarete tutti lì con me lo rende ancora più speciale. Preparatevi a cantare, ballare e vivere qualcosa che ricorderemo per sempre”.

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati, tra i quali Mille vote ancora presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha regalato numerose hit al pubblico, ricordiamo Nu juorno buono, Wake Up, Non litighiamo più e Musica italiana. Spazio anche alle collaborazioni: da Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo a Ti volevo dedicare con i Boomdabash e J-Ax passando per Un bacio all’improvviso e A un passo dalla Luna con Ana Mena.