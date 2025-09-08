Esplora tutte le offerte Sky
The Kolors, la possibile scaletta del concerto al Kozel Carroponte di Milano

Musica
©Getty

Il tour estivo dei The Kolors sta per concludersi. Grande attesa per la tappa di Milano: Stash e la band tornano sul palco del Carroponte con tutta la loro energia e i loro più grandi successi

Il tour estivo dei The Kolors ha attraversato l'Italia in lungo e in largo per tutta l’estate: da luglio a settembre, portando la loro energia travolgente in città come Firenze, Roma e Verona. Il 9 settembre, il palco del Carroponte ospiterà la penultima tappa di questa avventura musicale – che si concluderà il 16 settembre al Cavea (Auditorium Parco della Musica) di Roma. Il concerto inizierà alle 21:00, come riportato da TicketOne.

IL TOUR 2025

Stash ha di recente parlato del tour e delle emozioni che suscita il pubblico durante i live: "Questi concerti non avremmo neppure dovuto farli visto che avevamo i palazzetti programmati per l’anno prossimo. Poi, però, è arrivato Sanremo e la cosa ci ha costretto a cambiare planning, anticipando all’estate 2025 quel che avremmo dovuto fare a primavera 2026.

"Vi stupiremo con il nuovo album" continua il frontman, "L’ultimo ‘You’ è di nove anni fa. Finora solo i singoli. E ai concerti è bellissimo sentire i bambini cantare ‘Tu con chi fai l’amore’ assieme ai loro genitori". Inoltre, ha espresso ammirazione per il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, dicendo: "Mi godrei l’assolo"

ALCUNE DATE ANNULLATE PER PROBLEMI DI SALUTE

A fine agosto, Stash, il frontman della band, ha dovuto annullare i concerti a Messina e Gela a causa di un'infiammazione persistente e del Covid. Nonostante le cure, le sue condizioni non gli hanno permesso di salire sul palco, costringendo la band a sospendere temporaneamente il tour.

THE KOLORS, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO A MILANO

La scaletta della data al Carroponte dovrebbe ricalcare quella dell’intero tour estivo 2025 includendo una selezione dei brani più iconici dei The Kolors, tra cui:

  • Frida (Mai, mai, mai)
  • Chemical Love
  • Non è vero
  • Everytime
  • Pronto come va
  • Karma
  • Mal di gola
  • Cabriolet Panorama
  • Come le onde
  • Me Minus You
  • Pensare Male
  • Tu con chi fai l'amore
  • Un ragazzo una ragazza
  • Italodisco
  • In the Flesh
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
