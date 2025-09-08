The Kolors, la possibile scaletta del concerto al Kozel Carroponte

Il tour estivo dei The Kolors sta per concludersi. Grande attesa per la tappa di Milano: Stash e la band tornano sul palco del Carroponte con tutta la loro energia e i loro più grandi successi

Il tour estivo dei The Kolors ha attraversato l'Italia in lungo e in largo per tutta l’estate: da luglio a settembre, portando la loro energia travolgente in città come Firenze, Roma e Verona. Il 9 settembre, il palco del Carroponte ospiterà la penultima tappa di questa avventura musicale – che si concluderà il 16 settembre al Cavea (Auditorium Parco della Musica) di Roma. Il concerto inizierà alle 21:00, come riportato da TicketOne .

IL TOUR 2025

Stash ha di recente parlato del tour e delle emozioni che suscita il pubblico durante i live: "Questi concerti non avremmo neppure dovuto farli visto che avevamo i palazzetti programmati per l’anno prossimo. Poi, però, è arrivato Sanremo e la cosa ci ha costretto a cambiare planning, anticipando all’estate 2025 quel che avremmo dovuto fare a primavera 2026.

"Vi stupiremo con il nuovo album" continua il frontman, "L’ultimo ‘You’ è di nove anni fa. Finora solo i singoli. E ai concerti è bellissimo sentire i bambini cantare ‘Tu con chi fai l’amore’ assieme ai loro genitori". Inoltre, ha espresso ammirazione per il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, dicendo: "Mi godrei l’assolo"