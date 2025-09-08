The Kolors, la possibile scaletta del concerto al Kozel Carroponte

Il tour estivo dei The Kolors sta per concludersi. Grande attesa per la tappa di Milano: Stash e la band tornano sul palco del Carroponte con tutta la loro energia e i loro più grandi successi
Il tour estivo dei The Kolors ha attraversato l'Italia in lungo e in largo per tutta l’estate: da luglio a settembre, portando la loro energia travolgente in città come Firenze, Roma e Verona. Il 9 settembre, il palco del Carroponte ospiterà la penultima tappa di questa avventura musicale – che si concluderà il 16 settembre al Cavea (Auditorium Parco della Musica) di Roma. Il concerto inizierà alle 21:00, come riportato da TicketOne.
IL TOUR 2025
Stash ha di recente parlato del tour e delle emozioni che suscita il pubblico durante i live: "Questi concerti non avremmo neppure dovuto farli visto che avevamo i palazzetti programmati per l’anno prossimo. Poi, però, è arrivato Sanremo e la cosa ci ha costretto a cambiare planning, anticipando all’estate 2025 quel che avremmo dovuto fare a primavera 2026.
"Vi stupiremo con il nuovo album" continua il frontman, "L’ultimo ‘You’ è di nove anni fa. Finora solo i singoli. E ai concerti è bellissimo sentire i bambini cantare ‘Tu con chi fai l’amore’ assieme ai loro genitori". Inoltre, ha espresso ammirazione per il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, dicendo: "Mi godrei l’assolo"
ALCUNE DATE ANNULLATE PER PROBLEMI DI SALUTE
A fine agosto, Stash, il frontman della band, ha dovuto annullare i concerti a Messina e Gela a causa di un'infiammazione persistente e del Covid. Nonostante le cure, le sue condizioni non gli hanno permesso di salire sul palco, costringendo la band a sospendere temporaneamente il tour.
THE KOLORS, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO A MILANO
La scaletta della data al Carroponte dovrebbe ricalcare quella dell’intero tour estivo 2025 includendo una selezione dei brani più iconici dei The Kolors, tra cui:
- Frida (Mai, mai, mai)
- Chemical Love
- Non è vero
- Everytime
- Pronto come va
- Karma
- Mal di gola
- Cabriolet Panorama
- Come le onde
- Me Minus You
- Pensare Male
- Tu con chi fai l'amore
- Un ragazzo una ragazza
- Italodisco
- In the Flesh
