Tananai, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo di Milano

Il lungo tour, inaugurato con lo show al Rock in Roma, è giunto alle battute finali. Venerdì 5 settembre Tananai ( FOTO ) porterà la sua musica sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, questo l’indirizzo: via Diomede, 1, 20151, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 .

Il cantautore ha aggiunto: “Quindi, ci tenevo a ringraziarvi ora, dopo l’ultima data ci sarà un po’ di tempo per altre mille nuove avventure e questa piccolo CalmoCobra andrà salutato, quindi grazie, ci vediamo alle ultime due date e ci abbracciamo lì. E vi mando un bacio già adesso”.

Dopo lo show milanese, il 13 settembre l’artista sarà in concerto alla Reggia di Caserta . Alla vigilia dei due appuntamenti, il cantante ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Sono le ultime due date in cui porterò questo CalmoCobra Tour e volevo ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dato. Ogni data ero sempre più convinto di aver trovato una famiglia, più che dei fan”.

Nell’ottobre dello sorso anno Tananai ha pubblicato l’ultimo album CalmoCobra, certificato disco di platino. L'artista sul progetto: "Mi ha fatto crescere come persona, come artista e mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi".

All’interno dell'album anche i singoli Booster, Veleno e Storie brevi in duetto con Annalisa (FOTO). Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da La dolce vita con Fedez e Mara Sattei a Un altro mondo con Merk & Kremont e Marracash.