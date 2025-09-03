Esplora tutte le offerte Sky
Tananai, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo di Milano

Musica
©Getty

La voce di Bella madonnina chiuderà la tournée estiva con l’appuntamento in programma sabato 13 settembre alla Reggia di Caserta

Il 5 settembre Tananai sarà in concerto all’Ippodromo Snai San Siro per l’appuntamento inserito nel cartellone del Milano Summer Festival. Dopo lo show meneghino, l’artista chiuderà la tournée alla Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tananai, la possibile scaletta del concerto a milano

Il lungo tour, inaugurato con lo show al Rock in Roma, è giunto alle battute finali. Venerdì 5 settembre Tananai (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, questo l’indirizzo: via Diomede, 1, 20151, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

 

Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti a Jesolo nel 2024:

  • Fango
  • Booster
  • Quelli come noi
  • Nera salsa di soia
  • Veleno
  • Vaniglia
  • Androne
  • Ragni
  • Guarda cosa hai fatto
  • Pasta
  • Punk Love Storia
  • Gli anni migliori
  • Baby goddamn
  • Calcutta
  • Giugno
  • Campo minato
  • Tre quarti
  • Abissale
  • Esagerata
  • Sesso occasionale
  • Margherita
  • Nessun confine
  • Tango
  • Maleducazione
  • Piccola Gabber
  • Radiohead
  • Rave, eclissi

Tananai, il nuovo singolo Bella Madonnina è la storia di una notte

Dopo lo show milanese, il 13 settembre l’artista sarà in concerto alla Reggia di Caserta. Alla vigilia dei due appuntamenti, il cantante ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Sono le ultime due date in cui porterò questo CalmoCobra Tour e volevo ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dato. Ogni data ero sempre più convinto di aver trovato una famiglia, più che dei fan”.

 

Il cantautore ha aggiunto: “Quindi, ci tenevo a ringraziarvi ora, dopo l’ultima data ci sarà un po’ di tempo per altre mille nuove avventure e questa piccolo CalmoCobra andrà salutato, quindi grazie, ci vediamo alle ultime due date e ci abbracciamo lì. E vi mando un bacio già adesso”.

Tananai ospite al terzo Live di X Factor canta il singolo Booster

Nell’ottobre dello sorso anno Tananai ha pubblicato l’ultimo album CalmoCobra, certificato disco di platino. L'artista sul progetto: "Mi ha fatto crescere come persona, come artista e mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi".

 

All’interno dell'album anche i singoli Booster, Veleno e Storie brevi in duetto con Annalisa (FOTO). Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da La dolce vita con Fedez e Mara Sattei a Un altro mondo con Merk & Kremont e Marracash.

Spettacolo: Per te