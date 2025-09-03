Roger Waters ha attaccato duramente Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, dichiarando di non aver mai avuto interesse per la loro musica. Le parole hanno scatenato la reazione furiosa del figlio Jack, che lo ha definito “patetico e fuori dal mondo”.
Roger Waters, storico frontman dei Pink Floyd, ha suscitato nuova polemica facendo commenti estremamente duri nei confronti di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath, poche settimane dopo la morte del leggendario rocker. Intervistato da The Independent Ink, Waters ha espresso un disinteresse totale verso il lavoro musicale di Osbourne e della sua band storica. Le sue parole sono state nette e impietose: “Ozzy Osbourne, che è appena morto, benedetto sia, in qualunque stato fosse per tutta la vita… è stato ovunque in TV per centinaia di anni con la sua idiocrazia e la sua assurdità. La musica? Non ho idea. Non potrebbe importarmene di meno. Non me ne frega nulla dei Black Sabbath, non mi sono mai interessato…” Ha inoltre ironizzato sulla celebre scena di Ozzy che morse la testa di un animale — confondendo un pipistrello con un pollo — e ha commentato: “Oh mio Dio, è ancora peggio, vero? Non so: è peggio mordere la testa di un pipistrello o di un pollo? Tricky entrambi…”
La reazione furiosa di Jack Osbourne
La risposta è arrivata immediata da Jack Osbourne, figlio del “Prince of Darkness”. Sul suo profilo Instagram Stories, ha scritto: “Hey Roger Waters (...) quanto sei patetico e fuori dal mondo. L’unico modo in cui sembri attirare attenzione oggi è vomitando stronzate sulla stampa. Mio padre ti pensava sempre un cog*ne — grazie per averlo dimostrato”.
Il contesto e l’impatto pubblico
Le accuse di Waters, arrivate a poche settimane dalla scomparsa di Ozzy (avvenuta il 22 luglio 2025), sono state percepite come particolarmente insensibili da molti fan e dalla famiglia Osbourne. Ozzy era stato celebrato come una figura fondamentale del rock e del metal, e le sue esibizioni finali avevano avuto un impatto emotivo enorme sui suoi seguaci. Roger Waters si distingue da sempre per le sue posizioni forti e sovente controverse. È noto non solo per il suo ruolo nei Pink Floyd, ma anche per le sue opinioni politiche e critiche spesso esplicite. In passato, ha avuto scontri simili con altri artisti come Nick Cave e Thom Yorke, affermando di non esitare a criticare chi ritiene abbia tradito princìpi morali.