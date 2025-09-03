Roger Waters ha attaccato duramente Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, dichiarando di non aver mai avuto interesse per la loro musica. Le parole hanno scatenato la reazione furiosa del figlio Jack, che lo ha definito “patetico e fuori dal mondo”.

Roger Waters, storico frontman dei Pink Floyd, ha suscitato nuova polemica facendo commenti estremamente duri nei confronti di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath, poche settimane dopo la morte del leggendario rocker. Intervistato da The Independent Ink, Waters ha espresso un disinteresse totale verso il lavoro musicale di Osbourne e della sua band storica. Le sue parole sono state nette e impietose: “Ozzy Osbourne, che è appena morto, benedetto sia, in qualunque stato fosse per tutta la vita… è stato ovunque in TV per centinaia di anni con la sua idiocrazia e la sua assurdità. La musica? Non ho idea. Non potrebbe importarmene di meno. Non me ne frega nulla dei Black Sabbath, non mi sono mai interessato…” Ha inoltre ironizzato sulla celebre scena di Ozzy che morse la testa di un animale — confondendo un pipistrello con un pollo — e ha commentato: “Oh mio Dio, è ancora peggio, vero? Non so: è peggio mordere la testa di un pipistrello o di un pollo? Tricky entrambi…”