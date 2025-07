This Is Not A Drill, Roger Waters torna nei cinema dal 23 al 30 luglio

Dopo il successo di Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, Roger Waters torna nei cinema con un film-evento registrato alla O2 Arena di Praga: 20 brani tra classici e inediti, immagini in 8K e messaggi contro il capitalismo globale. Il live sarà nelle sale italiane dal 23 al 30 luglio con Nexo Studios. Il 1° agosto uscirà anche l’album in box 4 LP, 2 CD, Blu-ray, DVD e digitale. Distribuito da Sony Music.

Dopo aver riportato in sala oltre 55.000 spettatori con Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, R oger Waters torna al cinema con un nuovo, potentissimo spettacolo: This Is Not A Drill – Live from Prague – The Movie , in uscita dal 23 al 30 luglio 2025 distribuito in Italia da Nexo Studios .

Una performance tra arte, attivismo e distopia

Annunciato come “il suo primo vero tour d’addio”, This Is Not A Drill è stato definito dallo stesso Waters come una risposta diretta alla deriva del mondo contemporaneo. È uno spettacolo di denuncia, pensato per “tutti i fratelli e le sorelle impegnati nella battaglia esistenziale per l’anima dell’umanità”.

Tra videoproiezioni, grafiche dal forte impatto politico e una regia live dal taglio cinematografico, il film combina musica iconica e consapevolezza civile.

La setlist comprende 20 brani tra classici dei Pink Floyd (Comfortably Numb, Wish You Were Here, Us and Them) e brani solisti di Waters, tra cui l’intenso inedito The Bar