Domenica 31 agosto gli Oasis si sono esibiti al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per la nuova data della loro acclamata tournée. I fratelli Gallagher hanno dedicato l’esibizione della canzone Live Forever alle vittime della sparatoria avvenuta a Minneapolis.

oasis, il ricordo delle vittime della sparatoria di minneapolis Come riportato anche dal New York Post, il duo (FOTO) ha rivolto un pensiero alla vittime della sparatoria di Minneapolis. Liam Gallagher ha dichiarato dal palco del MetLife Stadium di East Rutherford: "Voglio dedicare il prossimo brano, Live Forever, ai bambini di Minneapolis". Il brano è il terzo estratto da Definitely Maybe, il lavoro uscito nell'agosto del 1994 e arrivato al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti del Regno Unito. Inoltre, il progetto ha conquistato ben nove dischi di platino soltanto in patria.

Dopo la partenza nel Regno Unito, Noel e Liam Gallagher sono attualmente impegnati con la leg statunitense della tournée. Nei prossimi giorni il duo sarà in concerto al Rose Bowl di Pasadena prima del doppio appuntamento in programma allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico. Successivamente, gli Oasis torneranno a Wembley proseguendo poi con gli show in scena in numerose altre nazioni: dalla Corea del Sud al Cile passando per il Giappone, l'Australia e l'Argentina fino alla chiusura del 22 e del 23 novembre allo stadio Morumbi di San Paolo.