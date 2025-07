Oasis, Liam e Noel Gallagher primi in classifica nel Regno Unito

La raccolta Time Flies… 1994-2009 e gli album (What's the Story) Morning Glory? e Definitely Maybe hanno conquistato tre delle prime quattro posizioni della classifica settimanale dei dischi più venduti nel Regno Unito

Gli Oasis sono tornati al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito. La raccolta Time Flies… 1994-2009, pubblicata nel 2010, ha conquistato il gradino più alto del podio. Medaglia d’argento per (What's the Story) Morning Glory? e quarto posto per Definitely Maybe.

La reunion dei fratelli Gallagher ha avuto effetti positivi sulle vendite dei loro album riportandone alcuni in vetta alla classifica inglese. La raccolta Time Flies… 1994-2009, pubblicata nel giugno del 2010, ha riconquistato il primo posto totalizzando ben 618 settimane di permanenza all'interno della Top 100. Grande successo anche per (What's the Story) Morning Glory?, balzato dalla quattordicesima alla seconda posizione per un totale di oltre settecento settimane all'interno della Top 100. In quarta posizione l'album Definitely Maybe, risalito dal ventiseiesimo posto. Situazione diversa per quanta riguarda la classifica inglese dei singoli più venduti dove nessun brano dei fratelli Gallagher è riuscito a riconquistare un posto tra le prime venti posizioni.

Dopo le date di apertura di Cardiff e i primi due concerti di Manchester, mercoledì 16 luglio Noel e Liam Gallagher torneranno a esibirsi nella loro città prima di proseguire la tournée con i cinque appuntamenti allo Stadio di Wembley di Londra. Nei mesi successivi gli Oasis (FOTO) porteranno la loro musica in giro per il mondo visitando numerose nazioni: dalla Corea del Sud all'Argentina passando per il Giappone e l'Australia fino agli ultimi due appuntamenti in programma allo Stadio Morumbi di San Paolo, Brasile.