Sergio Ramos, l'ex calciatore del Real Madrid diventa cantante

Il titolo Cibeles richiama la celebre Plaza de Cibeles, simbolo delle celebrazioni del Real Madrid. Proprio lì, tra il 2005 e il 2021, Ramos ha festeggiato cinque titoli della Liga e quattro Champions League, divenendo protagonista assoluto della storia recente del club.

Questa svolta inaspettata segna una nuova fase per Ramos, un nuovo percorso artistico. Non più soltanto difensore e leader carismatico, lo spagnolo ha sorpreso tutti debuttando nel mondo della musica con un singolo diffuso sui social network. Nel videoclip ufficiale (che potete guardare in fondo a questo articolo), il calciatore appare in primo piano davanti all’obiettivo, stringendo tra le mani un rosario. Canta e rappa in spagnolo, con lo sguardo fisso in camera, alternando immagini intime a frammenti che rievocano i momenti più esaltanti della sua carriera madrilena.

La carriera di Sergio Ramos, simbolo eterno del Real Madrid e volto indelebile della Spagna calcistica, ha preso una piega inaspettata. Mentre continua a giocare a calcio in Messico con la maglia del Monterrey, l’ex capitano delle merengues ha deciso di esprimersi in una nuova veste: quella musicale. Con la pubblicazione del brano Cibeles, Ramos non solo celebra i suoi trionfi passati, ma lancia anche messaggi taglienti al presidente Florentino Pérez, l’uomo che quattro anni fa lo spinse lontano dal Santiago Bernabéu.

Uno dei passaggi più forti recita: “Ci sono cose che non ti ho mai detto e che ancora mi fanno male. Non voglio mai andarmene, mi hai chiesto di volare”). Una confessione amara che lascia intendere come l’uscita dal club non sia mai stata una sua scelta.

Ramos non è il primo calciatore a cimentarsi nella musica. Memphis Depay, oggi al Corinthians, ha realizzato diversi videoclip; Jesse Lingard si è dilettato in passato con la stessa passione; e persino l’ex madridista Royston Drenthe si è lanciato nel rap.

Il testo del brano tradotto in italiano

Segue invece la traduzione in italiano della canzone Cibeles.

Ci sono cose che non ti ho detto

Che ancora mi fanno male

Io non ho mai voluto andarmene

Tu mi hai chiesto di volare, woh-uoh-oh

Tu mi hai chiesto di volare, uh-oh

Tu me lo hai chiesto

Io avrei ucciso per te, ti ho amato e difeso

Ma non era in me

Tu mi hai chiesto di volare

Mi sono vestito a festa, ti ho dato sangue e sudore

Ti ho goduto e ti ho sofferto

Spero che ti vada bene

Anche se senza di te mi sento male

Meno male che me ne sono andato

Perché non mi trattavi allo stesso modo

Tu mi hai amato e io ti ho amato

Ma qualcuno dà sempre di più

Tutto è stato come lo sognavo

Fino a quando è arrivato il momento di svegliarmi

Ti ho messo una corona, tu mi hai dato delle ali

Non sapevo che fossero solo per farmi allontanare

E ti guardo ora, sei ancora bella allo stesso modo

Che nessuno è indispensabile, la vita ti insegna

Una partita dura 90’, e io te ne ho dati novantatré più del dovuto

Non mi sono mai stancato di provarci, questa storia è stata una leggenda

Io preferisco morire in piedi che vivere in ginocchio

Darò il cuore anche se me lo restituiscono ferito

Spero che ti vada bene

Anche se senza di te mi sento male

Meno male che me ne sono andato

Perché non mi trattavi allo stesso modo

Tu mi hai amato e io ti ho amato

Ma qualcuno dà sempre di più

Tutto è stato come lo sognavo

Fino a quando è arrivato il momento di svegliarmi

O-O-Ovy On The Drums

Ti sei dimenticata di me, mi hai lasciato da parte

Senza poter decidere, è questo che più mi fa male

E anche se è andata così, tornerei felice

Una volta e fino a mille

E tu lo sai, Cibeles, uh-oh-oh

E tu lo sai, Cibeles, uh-oh

E tu lo sai, Cibeles