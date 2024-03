Shakira, nuova canzone su Piqué: “Ho fatto troppi sacrifici per amore"

La cantautrice colombiana sostiene di aver messo in pausa la carriera a causa del suo ex, lo spagnolo Gerard Piqué. La popstar dice di aver dovuto mettere il proprio lavoro in secondo piano. "Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera per stare accanto a Gerard, così che lui potesse giocare a calcio", ha rivelato Shakira in una nuova intervista con il Sunday Times pubblicata sabato 16 marzo. E parla di una nuova canzone che tratterà ancora l'argomento Piqué. “Spero sia l’ultima che scrivo su questa faccenda”



Shakira si apre nuovamente sul “pique-gate”, spiegando ancora dettagli e particolari del suo rapporto con l’ex calciatore spagnolo Gerard Piqué, con il quale la relazione è naufragata ormai da anni (a causa del tradimento di lui, sostiene lei).

La cantautrice colombiana dichiara ora di aver dovuto mettere in pausa la propria carriera per il suo ex. Dunque sarebbe per colpa dell’ex calciatore spagnolo Gerard Piqué che Shakira avrebbe messo in secondo piano il lavoro. "Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera per stare accanto a Gerard, così che lui potesse giocare a calcio", ha rivelato Shakira in una nuova intervista con il Sunday Times pubblicata sabato 16 marzo. "C'è stato molto sacrificio per amore", ha aggiunto.

Shakira, 47 anni, ha incontrato Piqué, 37 anni, sul set del videoclip della sua canzone Waka Waka (This Time for Africa) nel 2010.

Tre anni dopo, i due hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Milan, 11 anni, al quale è seguita poi la secondogenita due anni più tardi, di nome Sasha, 9 anni.



Nel prossimo album di Shakira, una canzone parlerà nuovamente dell’ex marito Intanto, adesso che la sua relazione con Piqué è finita totalmente, Shakira sta per pubblicare un nuovo album, intitolato Las Mujeres Ya No Lloran, che uscirà a breve (è atteso per il prossimo 22 marzo).

E nel nuovo disco ancora una volta una canzone sarà dedicata all’ex marito: “Spero sia l’ultima che scrivo su questa faccenda”. Nell’intervista rilasciata al Sunday Times, lo paragona a Voldemort. “Voldemort: colui che non va neanche nominato”, dice citando la saga di Harry Potter. Eppure, benché non vada neanche nominato (a sua detta), il brano contenuto nel disco che ascolteremo prossimamente affronterà ancora una volta la fine della relazione con Gerard. "Se tutto va bene, è l'ultima canzone che scriverò su questo argomento. Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori. L'ho fatto ascoltare al responsabile del marketing della Sony e lui ha iniziato a piangere. Non avevo mai visto un uomo piangere nel mio studio prima d'ora”, racconta Shakira.

Shakira si era trasferita Barcellona con la famiglia per andare incontro alle esigenze di lui

La cantante e i figli abitavano tutti a Barcellona, in Spagna, perché Piqué giocava per la squadra di calcio della città.

Shakira ha fatto da coach al programma The Voice negli Stati Uniti occasionalmente e ha pubblicato un album, El Dorado, nel 2017, tuttavia si è principalmente concentrata sulla famiglia, allevando i figli e stando accanto al consorte. Poi, nel giugno 2022, lei e Piqué hanno annunciato la loro separazione in un comunicato congiunto.

Le presunte infedeltà di Piqué con la sua attuale fidanzata (Clara Chia Marti) Il magazine americano Page Six ha poi riportato che Shakira era "devastata" per presunte infedeltà di Piqué con la sua attuale fidanzata, Clara Chia Marti, una ragazza più giovane di oltre 20 anni rispetto alla cantante di Hips Don't Lie. Si dice che Shakira abbia scoperto dell'infedeltà del suo ex quando ha scoperto che mancavano delle marmellate nella loro casa (e lei, la popstar, era l’unica del nucleo familiare che ne consumava, quindi significava che qualche altra persona entrava nella sua abitazione e le mangiava abitualmente, a sua insaputa).

La vendetta musicale di Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53 L’anno scorso Shakira ha escogitato una vendetta notevole, pubblicando quella che potremmo definire una vendetta musicale, quella che in inglese si chiama “revenge song”.

Parliamo della canzone Bzrp Music Sessions, Vol 53, in cui la cantautrice canta in spagnolo: "Valgo quanto due di 22 anni / Hai scambiato una Ferrari per una Twingo”. Parlando a Billboard l'anno scorso, Shakira aveva confessato di credere nel "finché morte non ci separi”, motivo per cui per lei la separazione è stata sicuramente traumatica.

"La mia priorità era la mia casa, la mia famiglia. Credo nel 'finché morte non ci separi'. Credo in quel sogno", ha detto a settembre 2023. “I miei genitori sono stati insieme, non so, 50 anni, e si amano come il primo giorno, con un amore unico e irripetibile. Quindi so che è possibile”, aveva aggiunto. "È ciò che volevo per me e per i miei figli, ma non è successo”.

I problemi sentimentali non sono gli unici recenti problemi per Shakira Non ci sono stati solamente problemi sentimentali: è stato un periodo tumultuoso per la giudice di The Voice anche su altri livelli. Nel novembre 2023, infatti, ha evitato per poco il possibile carcere dichiarandosi colpevole di evasione fiscale in Spagna. In base a un accordo concluso all'ultimo momento, Shakira ha ricevuto una condanna sospesa di tre anni stimata intorno a 7,6 milioni di dollari.