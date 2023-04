Piqué contro i fan di Shakira: "Non hanno una vita"

Gerard Piqué continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati del 2023. L'ex campione del Barcellona , che non ha mai avuto remore nel dire la sua a proposito della sua molto discussa separazione da Shakira, è tornato sulle vicende della sua vita privata in un'intervista con lo spagnolo Gerard Romero al quale ha affidato le sue ultime riflessioni su quanto gli è accaduto nell'ultima stagione nella quale è stato preso di mira dai fan della sua ex compagna . A loro, le schiere di ammiratori della popstar latina, il calciatore ha rivolto parole dure .

Piqué: la sua salute mentale e i fan di Shakira

Gerard Piqué non ci sta nel ruolo di colui che dovrà subire per sempre le conseguenze negative, soprattutto pubbliche e mediatiche, della fine dell'amore con Shakira e al microfono di Gerard Romero torna sulle vicende e sulle chiacchiere che hanno accompagnato la separazione dalla cantautrice colombiana.

Il campione ha ripercorso le tappe più difficili del suo ultimo anno nel quale è stato nell'occhio del ciclone per la rottura con la madre dei suoi figli e per la sua nuova relazione con la modella Clara Chia Marti. Il trentaseienne ha ammesso che grazie al suo carattere forte e all'atteggiamento con cui ha deciso di padroneggiare la vicenda è riuscito a non cadere nel baratro in cui chiunque sarebbe finito facilmente. Le accuse e i giudizi pubblici sul tradimento e la separazione della sua famiglia lo hanno spinto ad occuparsi della sua salute mentale piuttosto che dei giudizi degli altri. Lo spagnolo si è riferito, in particolare, alla community dei fan di Shakira, molto premurosa nei confronti della popstar, che si è schierata compatta con la cantante di Barranquilla fin dal primo momento.

I fan di Shakira non avrebbero una vita, a detta dello sportivo, e non vede perché lui debba interessarsi delle loro opinioni. Ai microfoni del suo intervistatore, inoltre, ha aggiunto che è consapevole che il suo disinteresse nei confronti del gossip fa infuriare ancora di più i suoi detrattori ma è determinato a non assecondare il gioco di chi lo critica. “Se ti occupi delle opinioni delle persone sei morto”, ha detto Piqué.