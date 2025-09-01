Esplora tutte le offerte Sky
Tommy Cash lancia il videoclip di "Ok", girato in Italia

Musica
Screenshot del video

L'artista estone, diventato celebre per Espresso Macchiato; ha pubblicato una nuova canzone in italiano. Una specie di elenco alfabetico musicato, nel cui video si mostra a bordo della Panda slim di Offanengo

Dopo Espresso macchiato, portata all'Eurovision Song Contest, Tommy Cash torna a far parlare di sé in Italia. Il motivo? Ok, il suo nuovo brano, cantato nella nostra lingua e, anche questa volta, denso d'ironia.

Ok, il testo

Questo il testo di Ok, il nuovo brano di Tommy Cash:

A, come amore
B, come banana
C, la canzone
D, come Diana
E, come espresso
F, la felicità
G, come grazie
H, ha-ha-ha-ha

Mangio la mortadella
Is better than Mondella
La vita è quasi bella, mami se vorrai
Senti che tarantella
Lo dice Donatella
"Signori, welcome to my festa"

Io okay, tu okay
Lei okay e lui okay
Noi okay, voi okay
Quindi, tutti quanti okay
Io okay, tu okay
Lei okay e lui okay
Noi okay, voi okay
Quindi, tutti quanti okay

Io okay, tu okay
Lei okay e lui okay
Noi okay, voi okay
Quindi, tutti quanti okay

I, 'iamme-'iamme
L, like it, like it
M, mamma mia
N, non mi piace
O-O, come, "Oh wow"
P, come Pinocchio
Q, quanto costa?
R, Roma, Lazio

Mangio la mortadella
Is better than Mondella
La vita è quasi bella, mami se vorrai
Senti che tarantella
Lo dice Donatella
"Signori, welcome to my festa"

Io okay, tu okay
Lei okay e lui okay
Noi okay, voi okay
Quindi, tutti quanti okay
Io okay, tu okay
Lei okay e lui okay
Noi okay, voi okay
Quindi, tutti quanti okay

Io okay, tu okay
Lei okay e lui okay
Noi okay, voi okay
Quindi, tutti quanti okay

S di sarà perché ti-ti-ti amo
U-V-Z, ciao

Buonanotte

Il significato

Ok è una filastrocca in forma di abecedario italiano: il testo si apre con una sequenza leggera e surreale (“A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha”), che trasforma ogni lettera in un simbolo pop, radicato nello stereotipo e nella cultura italiana. Versi come “Mangio la mortadella, is better than Mondella” e “Senti che tarantella, lo dice Donatella” giocano su stereotipi come quelli gastronomici e della moda, citando esplicitamente la mortadella e (probabilmente) Donatella Versace. Nonostante l’ironia, il brano viene presentato come un’affettuosa celebrazione dell'Italia, proseguendo il filone iniziato con Espresso Macchiato.

Il videoclip di Ok

Diretto da Analina Pasok, il videoclip di Ok è stato presentato in anteprima al Red Valley Festival. La sua prima scena è stata ambientata a Offanengo, ed è impreziosita dalla presenza della “Panda più stretta del mondo” che ha realizzato Andrea Marazzi ed è diventata un vero e proprio fenomeno social. Ma, Tommy Cash, ha girato anche nei borghi di Ariccia, Genzano e Lanuvio, nel Lazio, dove ha collaborato con i celebri musicisti e content creator lanuvini Lionfield. E si è sposato infine ad Ostuni.

 

Il cantante estone sarà in concerto in Italia il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Approfondimento

“Espresso Macchiato”, l'Europa dell'Est e l'attrazione per l'Italia

