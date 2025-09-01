Tommy Cash lancia il videoclip di "Ok", girato in Italia

Ok è una filastrocca in forma di abecedario italiano: il testo si apre con una sequenza leggera e surreale (“A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha”), che trasforma ogni lettera in un simbolo pop, radicato nello stereotipo e nella cultura italiana . Versi come “Mangio la mortadella, is better than Mondella” e “Senti che tarantella, lo dice Donatella” giocano su stereotipi come quelli gastronomici e della moda, citando esplicitamente la mortadella e (probabilmente) Donatella Versace. Nonostante l’ironia, il brano viene presentato come un’affettuosa celebrazione dell'Italia , proseguendo il filone iniziato con Espresso Macchiato.

Il videoclip di Ok

Diretto da Analina Pasok, il videoclip di Ok è stato presentato in anteprima al Red Valley Festival. La sua prima scena è stata ambientata a Offanengo, ed è impreziosita dalla presenza della “Panda più stretta del mondo” che ha realizzato Andrea Marazzi ed è diventata un vero e proprio fenomeno social. Ma, Tommy Cash, ha girato anche nei borghi di Ariccia, Genzano e Lanuvio, nel Lazio, dove ha collaborato con i celebri musicisti e content creator lanuvini Lionfield. E si è sposato infine ad Ostuni.

Il cantante estone sarà in concerto in Italia il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).