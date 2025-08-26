Yoga Radio Estate 2025, la scaletta della puntata di stasera a Modena

L'evento ideato e prodotto da Radio Bruno è giunto alla sua terza puntata. A condurre la serata, in onda su Italia 1 martedì 26 agosto, sono Rebecca Staffelli e Stefano Corti

Cos'è Yoga Radio Estate

Grande show musicale estivo, Yoga Radio Estate è ideato e prodotto da Radio Bruno, storico gruppo radiofonico dell’Emilia-Romagna. L’evento, che si svolge ogni anno dal 4 luglio dal 2002, anima alcune tra le piazze più affascinanti d’Italia grazie a concerti all’aperto con artisti di richiamo nazionale e internazionale.

Negli anni, il nome dell’evento ha subito alcune variazioni: originariamente noto come Radio Bruno Estate (2002–2003, 2007–2011 e 2013–2021), è stato ribattezzato Yoga Radio Bruno Estate tra il 2022 e il 2024 e infine abbreviato in Yoga Radio Estate, come nella sua versione attuale. Nel 2025, per la prima volta, approdato in prima serata su Italia 1, con quattro appuntamenti trasmessi in tv, oltre alle dirette radiofoniche su Radio Bruno e alle trasmissioni televisive su Radio Bruno TV.

La prima serata (registrata il 24 giugno) è andata in onda dal palco di Piazza della Vittoria a Reggio Emilia. La seconda tappa, registrata il 2 luglio, ha animato Forlì (Piazza Saffi). La terza e la quarta puntata, invece, sono state registrate a Modena, in Piazza Grande (l'appuntamento con la quarta puntata è il prossimo 2 settembre).