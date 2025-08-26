Yoga Radio Estate 2025, la scaletta della puntata di stasera a Modena

L'evento ideato e prodotto da Radio Bruno è giunto alla sua terza puntata. A condurre la serata, in onda su Italia 1 martedì 26 agosto, sono Rebecca Staffelli e Stefano Corti
Rebecca Staffelli e Stefano Corti, insieme allo speaker di Radio Bruno Enzo Ferrari, conducono la terza puntata di Yoga Radio Estate, in onda su Italia 1 martedì 26 agosto.
I cantanti in scaletta
Nel corso della puntata, saliranno sul palco:
- Rocco Hunt e Noemi che, insieme, intoneranno la loro Oh Ma'
- Serena Brancale (che, questa estate, ha lanciato il tormentone Serenata insieme ad Alessandra Amoroso)
- Kekko dei Modà, reduce da un ritorno strabiliante a San Siro
- Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, insieme in Red Flag
- Anna Tatangelo, che da poco ha annunciato la sua seconda gravidanza e ha lanciato il nuovo singolo Inferno
- Sangiovanni, tornato dal vivo lo scorso maggio dopo una pausa dalle scene
- Baby K, tra le protagoniste dell'estate con la sua Follia Mediterranea
- Antonia, reduce da Amici di Maria De Filippi
- Fred De Palma, il cui ultimo singolo è Barrio Lambada
- Joan Thiele, che porterà sul palco il nuovo singolo Allucinazione
- Rhove che, a inizio estate, ha presentato il nuovo brano Avion
- Bianca Atzei, il cui ultimo brano, Testacoda, risale allo scorso marzo
- Shablo, Joshua e Tormento, reduci dall'ultimo Sanremo
- Mimì, vincitrice di X Factor 2024
- LDA, tornato di recente con Attimo eterno
- Levante, autrice del nuovo singolo MaiMai
- Chiamamifaro, anche lei vista ad Amici di Maria de Filippi
Cos'è Yoga Radio Estate
Grande show musicale estivo, Yoga Radio Estate è ideato e prodotto da Radio Bruno, storico gruppo radiofonico dell’Emilia-Romagna. L’evento, che si svolge ogni anno dal 4 luglio dal 2002, anima alcune tra le piazze più affascinanti d’Italia grazie a concerti all’aperto con artisti di richiamo nazionale e internazionale.
Negli anni, il nome dell’evento ha subito alcune variazioni: originariamente noto come Radio Bruno Estate (2002–2003, 2007–2011 e 2013–2021), è stato ribattezzato Yoga Radio Bruno Estate tra il 2022 e il 2024 e infine abbreviato in Yoga Radio Estate, come nella sua versione attuale. Nel 2025, per la prima volta, approdato in prima serata su Italia 1, con quattro appuntamenti trasmessi in tv, oltre alle dirette radiofoniche su Radio Bruno e alle trasmissioni televisive su Radio Bruno TV.
La prima serata (registrata il 24 giugno) è andata in onda dal palco di Piazza della Vittoria a Reggio Emilia. La seconda tappa, registrata il 2 luglio, ha animato Forlì (Piazza Saffi). La terza e la quarta puntata, invece, sono state registrate a Modena, in Piazza Grande (l'appuntamento con la quarta puntata è il prossimo 2 settembre).