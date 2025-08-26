Esplora tutte le offerte Sky
Post Malone in concerto a Milano il 27 agosto, la possibile scaletta

Musica
Giuditta Avellina

Post Malone arriverà a Milano il 27 agosto 2025 per l’unica data italiana del suo “Big Ass World Tour” agli I-Days, con una scaletta incredibile che potrebbe andare da “Texas Tea” a “Congratulations”. Setlist ipotizzata: circa 27 canzoni tra grandi hit (“Circles”, “Rockstar”, “Sunflower”) e momenti più intimi (“Feeling Whitney”, “I Fall Apart”).

È ufficiale: Post Malone approderà a Milano mercoledì 27 agosto 2025 per l’unica tappa italiana del suo Big Ass Stadium Tour, che segnerà la conclusione della tournée europea e andrà in scena negli spazi dell’Ippodromo SNAI San Siro, durante la rassegna I‑Days. Non sorprende che l’annuncio abbia immerso il pubblico in un entusiasmo palpabile: un artista di caratura mondiale per una sola notte, la città in fermento, i biglietti che stanno sparendo a ritmo serrato. Il tour europeo, parte della tournée iniziata in aprile negli Stati Uniti e in corso fino a settembre, vede Post Malone sul palco accompagnato da Jelly Roll (e altri opening act in alcune date).

Faccianuvola: l’ospite tra sogno elettronico e introspezione

Milano sarà anche la cornice per far conoscere a un pubblico più vasto Faccianuvola, al secolo Alessandro Feruda, giovane artista classe 2002 originario della Valtellina. Comincia a studiare pianoforte a 5 anni sotto guida privata, fino a prepararsi per il conservatorio tra i 15 e i 19 anni. Solo dopo essersi trasferito a Milano per studiare Fisica all’Università Bicocca decide di dedicarsi completamente alla musica.

Nel periodo del lockdown (2021) inaugura un nuovo percorso sonoro, sperimentando elettronica e autoproduzione. Nell’aprile 2022 pubblica l’EP di debutto Campi & tesori rimasti nascosti con lo pseudonimo faccianuvola ―un progetto nato sulla soglia del sogno e del ricordo—cambiando nome d’arte nello stesso anno. Successivamente, tra il 2023 e il 2024, si fa notare sulla scena indipendente italiana con singoli come Giove, seibelləseibellə, piangerepiangerepiangere, firmando nel frattempo con Universal Publishing e poi con Sony Music Italy. 

Il suo primo album ufficiale, le stelle il sole; l’arcobaleno))*, uscito nel 2024, ha consolidato la sua cifra stilistica: iper-pop, elettronica, testi evocativi, atmosfere sospese tra intimismo e astratto. Il nuovo progetto, il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, ad oggi anticipato da singoli e apprezzato nei live, lo impone come una voce originale e promettente del panorama emergente italiano.

La (possibile ) scaletta

La tappa milanese si inserisce nell'ottava tournée di Post Malone, il Big Ass Stadium Tour, ideata per promuovere il suo sesto album F‑1 Trillion (2024), attiva tra aprile e settembre 2025.

  1. Texas Tea

  2. Wow.

  3. Better Now

  4. Lemon Tree

  5. Wrong Ones

  6. Go Flex

  7. Broken Whiskey Glass (strumentale)

  8. Hollywood’s Bleeding

  9. I Fall Apart

  10. Losers (incluso Jelly Roll)

  11. Goodbyes

  12. M‑E‑X‑I‑C‑O

  13. What Don’t Belong to Me

  14. Feeling Whitney

  15. Never Love You Again (feat. Sierra Ferrell)

  16. Circles

  17. White Iverson

  18. Psycho

  19. Finer Things

  20. Pour Me a Drink

  21. Dead at the Honky Tonk

  22. Rockstar

  23. I Had Some Help

  24. Sunflower

  25. Congratulations

È una scaletta che alterna potenza e vulnerabilità, ritmo e malinconia, costruita per accompagnare il pubblico in una cavalcata emotiva e sonora. Non è escluso che Post Malone la adatti marginalmente, ma dovrebbe restare fedele al modello inaugurale.

