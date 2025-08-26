Post Malone in concerto a Milano il 27 agosto, la possibile scaletta

Post Malone arriverà a Milano il 27 agosto 2025 per l’unica data italiana del suo “Big Ass World Tour” agli I-Days, con una scaletta incredibile che potrebbe andare da “Texas Tea” a “Congratulations”. Setlist ipotizzata: circa 27 canzoni tra grandi hit (“Circles”, “Rockstar”, “Sunflower”) e momenti più intimi (“Feeling Whitney”, “I Fall Apart”).

È ufficiale: Post Malone approderà a Milano mercoledì 27 agosto 2025 per l’unica tappa italiana del suo Big Ass Stadium Tour, che segnerà la conclusione della tournée europea e andrà in scena negli spazi dell’Ippodromo SNAI San Siro, durante la rassegna I‑Days. Non sorprende che l’annuncio abbia immerso il pubblico in un entusiasmo palpabile: un artista di caratura mondiale per una sola notte, la città in fermento, i biglietti che stanno sparendo a ritmo serrato. Il tour europeo, parte della tournée iniziata in aprile negli Stati Uniti e in corso fino a settembre, vede Post Malone sul palco accompagnato da Jelly Roll (e altri opening act in alcune date).

Faccianuvola: l’ospite tra sogno elettronico e introspezione Milano sarà anche la cornice per far conoscere a un pubblico più vasto Faccianuvola, al secolo Alessandro Feruda, giovane artista classe 2002 originario della Valtellina. Comincia a studiare pianoforte a 5 anni sotto guida privata, fino a prepararsi per il conservatorio tra i 15 e i 19 anni. Solo dopo essersi trasferito a Milano per studiare Fisica all’Università Bicocca decide di dedicarsi completamente alla musica. Nel periodo del lockdown (2021) inaugura un nuovo percorso sonoro, sperimentando elettronica e autoproduzione. Nell’aprile 2022 pubblica l’EP di debutto Campi & tesori rimasti nascosti con lo pseudonimo faccianuvola ―un progetto nato sulla soglia del sogno e del ricordo—cambiando nome d’arte nello stesso anno. Successivamente, tra il 2023 e il 2024, si fa notare sulla scena indipendente italiana con singoli come Giove, seibelləseibellə, piangerepiangerepiangere, firmando nel frattempo con Universal Publishing e poi con Sony Music Italy. Il suo primo album ufficiale, le stelle il sole; l’arcobaleno))*, uscito nel 2024, ha consolidato la sua cifra stilistica: iper-pop, elettronica, testi evocativi, atmosfere sospese tra intimismo e astratto. Il nuovo progetto, il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, ad oggi anticipato da singoli e apprezzato nei live, lo impone come una voce originale e promettente del panorama emergente italiano. Leggi anche Post Malone, tra paternità e country-pop. A Milano l’unica data