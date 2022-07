Post Malone, il video di I Like You (A Happier Song) con Doja Cat

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Like You (A Happier Song) feat. Doja Cat , è il nuovo singolo di Post Malone estratto dall’ultimo album dell’artista Twelve Carat Toothache , uscito il 3 giugno. E' disponibile anche il videoclip ufficiale, che si apre su una stanza luminosa, completamente pitturata, nella quale Post Malone sta completando la pittura di una tela. Realtà, fantasia, prati sconfinati, colori a tempera si fondono in un universo che sembra appartenere a un cartone animato, dove ognuno è libero di essere chi vuole, esprimendo al meglio se stesso e amando chi si vuole. Una voce fuoricampo apre e chiude la clip, parlando in francese invita a seguire il cantante in questo mondo d’amore.

Oltre a I Like You (A Happier Song) feat. Doja Cat, e le hit Cooped Up feat. Roddy Ricch e One Right Now feat. The Weeknd, il disco vanta collaborazioni con ospiti stellari, tra cui Fleet Foxes, Gunna e The Kid Laroi. Per la creazione di questo album, Post Malone ha collaborato con i suoi autori, produttori e co-sceneggiatori di lunga data come Louis Bell, Billy Walsh e Andrew Watt, Omer Fedi. A pochi giorni dall’uscita, è stata rilasciata in digitale la versione deluxe del progetto, al quale si sono aggiunti i brani Waiting For Never e Hateful. Twelve Carat Toothache esce a tre anni di distanza dall’album precedente, Hollywood’s Bleeding, certificato triplo disco di platino e in vetta all’esordio alla #1 della Billboard Top 200.