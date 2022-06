Post Malone, finalmente è uscito Twelve Carat Toothache: la tracklist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Twelve Carat Toothache, il nuovo album di Post Malone, è il quarto della carriera dell’artista di Dallas, nominato ai GRAMMY® Award e certificato diamante RIAA, e uno dei progetti discografici più attesi del 2022. Oltre ai singoli già hit "Cooped Up" feat. Roddy Ricch e "One Right Now" feat. The Weeknd, il disco vanta collaborazioni con ospiti stellari, tra cui Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna e The Kid Laroi. Per la creazione di questo album, Post Malone ha collaborato con i suoi autori, produttori e co-sceneggiatori di lunga data come Louis Bell, Billy Walsh e Andrew Watt, Omer Fedi. Il mese scorso, l’artista ha debuttato al Saturday Night Live con una performance indimenticabile di "Cooped Up" feat. Roddy Ricch e “Love/Hate Letter To Alcohol” feat. Fleet Foxes. Entrando nel mondo della cultura popolare universale, Post Malone ha anche contribuito all'iconico "Chip 'N Dale: Rescue Rangers" per la colonna sonora originale di Chip 'N Dale: Rescue Rangers di Disney.



Twelve Carat Toothache esce a tre anni di distanza dall’album precedente, Hollywood’s Bleeding, certificato triplo disco di platino e in vetta all’esordio alla #1 della Billboard Top 200. Alla fine dell'anno scorso, Post Malone ha testato le acque per il suo ritorno con l'esplosivo "One Right Now" feat. The Weeknd, che è entrato nella Top 10 della Billboard Hot 100 e ha raggiunto oltre 1 miliardo di stream in pochi mesi.



TRACKLIST

1. “Reputation”

2. “Cooped Up (with Roddy Ricch)”

3. “Lemon Tree”

4. “Wrapped Around Your Finger”

5. “I Like You (A Happier Song) (with Doja Cat)”

6. “I Cannot Be (A Sadder Song) (with Gunna)”

7. “Insane”

8. “Love/Hate Letter To Alcohol (with Fleet Foxes)”

9. “Wasting Angels (with The Kid LAROI)”

10. “Euthanasia”

11. “When I’m Alone”

12. “Waiting For A Miracle”

13. “One Right Now (with The Weeknd)”

14. “New Recording 12, Jan 3, 2020”