Patti Smith, è uscito l'inedito Snowball

Horses, album di debutto di Patti Smith uscito nel novembre del 1975 , ha segnato l’inizio di una straordinaria carriera. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi lavori, tra i quali Easter nel 1978 e Gone Again nel 1996. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Because the Night, Privilege (Set Me Free), Frederick e People Have the Power. La cantautrice ha ricevuto anche quattro nomination ai Grammy Awards : due candidature nella categoria Best Female Rock Vocal Performance e altrettante come Best Spoken Word Album.

A gennaio l’artista è stata vittima di un piccolo incidente cadendo a terra durante un concerto. Patti Smith ha raccontato: "Ho avuto un po' di vertigini post-emicrania. Ho avuto un piccolo incidente, ho lasciato il palco e sono ritornata dopo dieci minuti, ho parlato con le persone, ho detto loro di star bene e ho cantato Wing e Because the Night". La cantautrice ha aggiunto: "Sono stata visitata da un medico eccellente e sto assolutamente bene”.