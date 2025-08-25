Patti Smith, è uscito l'inedito Snowball

Tra pochi giorni Patti Smith tornerà in concerto in Italia con due attesi appuntamenti live: lunedì 15 settembre sul palco della Cavea dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma e venerdì 10 ottobre alla ChorusLife Arena di Bergamo
Il 10 ottobre Patti Smith pubblicherà una nuova versione dell’album Horses contenente anche alcuni inediti, tra questi Snowball. L’artista statunitense (FOTO) ha lanciato il singolo come anteprima del progetto discografico. Nelle prossime settimane la cantautrice sarà in concerto in Italia.
PATTI SMITH, l'inedito SNOWBALL
Patti Smith è tornata con l’inedito Snowball, primo estratto dalla speciale versione di Horses in arrivo per il cinquantesimo anniversario della sua uscita. L’artista ha scritto sul profilo Instagram che conta più di 1.400.000 follower: “Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile e a chi la ha tenuto in vita per mezzo secolo”.
Il 4 novembre l’artista pubblicherà il memoir Bread of Angels, di cui ha condiviso la copertina su Instagram. Patti Smith ha raccontato al pubblico: “La bellissima foto di Robert Mapplethorpe è stata scattata nel 1979, nella stessa stanza dove ha realizzato la cover di Horses. Questa copertina è un bellissimo modo per continuare la nostra collaborazione che dura da una vita”.
Horses, album di debutto di Patti Smith uscito nel novembre del 1975, ha segnato l’inizio di una straordinaria carriera. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi lavori, tra i quali Easter nel 1978 e Gone Again nel 1996. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Because the Night, Privilege (Set Me Free), Frederick e People Have the Power. La cantautrice ha ricevuto anche quattro nomination ai Grammy Awards: due candidature nella categoria Best Female Rock Vocal Performance e altrettante come Best Spoken Word Album.
A gennaio l’artista è stata vittima di un piccolo incidente cadendo a terra durante un concerto. Patti Smith ha raccontato: "Ho avuto un po' di vertigini post-emicrania. Ho avuto un piccolo incidente, ho lasciato il palco e sono ritornata dopo dieci minuti, ho parlato con le persone, ho detto loro di star bene e ho cantato Wing e Because the Night". La cantautrice ha aggiunto: "Sono stata visitata da un medico eccellente e sto assolutamente bene”.
