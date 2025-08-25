Edoardo Bennato, annullata la data di Viagrande per motivi di salute

Come rilanciato da Fanpage, il cantautore ha annullato i concerti di Viagrande e Cosenza in seguito a uno stop forzato richiesto dai medici. Edoardo Bennato potrebbe riprendere la tournée Sono solo canzonette il 5 settembre a Piacenza. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali

Annullato il concerto di Edoardo Bennato in programma a Viagrande, in provincia di Catania. Il cantautore è stato costretto a uno stop di dieci giorni per imprecisati motivi di salute. Stando a quanto comunicato dagli organizzatori dello show siciliano, l’artista potrebbe tornare sul palco a partire da settembre.

edoarod bennato, stop PER MOTIVI DI SALUTE In questi mesi Edoardo Bennato sta girando l'Italia con il tour Sono solo canzonette. Domenica 24 agosto il cantautore si sarebbe dovuto esibire a Viagrande, in provincia di Catania, ma alcuni motivi di salute lo hanno costretto allo stop. Stando a quanto rilanciato da Fanpage, gli organizzatori dello spettacolo siciliano hanno comunicato la cancellazione della data a seguito di un riposo di dieci giorni richiesto dai medici. Annullato quindi anche lo show previsto Borgia nella serata di martedì 26 agosto. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Sempre secondo quanto ricostruito, l'artista potrebbe tornare a esibirsi venerdì 5 settembre a Piacenza. Successivamente, Edoardo Bennato è atteso il 7 settembre a San Marino, il 12 settembre a Roma, il 20 settembre a Macerata e infine il 24 settembre a Verona.

Attivo dai primi anni '70, Edoardo Bennato è tra i cantautori più amati e popolari della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l'artista ha mescolato diversi generi scrivendo pagine importanti della storia della musica, tra i suoi album ricordiamo Sono solo canzonette, Il paese dei balocchi e Capitan Uncino. Per quanto riguarda i brani, citiamo L'isola che non c'è, Il gatto e la volpe, Un giorno credi e Viva la mamma. Spazio anche alle collaborazioni, tra queste Un'estate italiana con Gianna Nannini (FOTO). Nel 2002 il cantautore ha vinto il Nastro d'argento nella categoria Migliore colonna sonora per la pellicola Il principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni.