IMAGinACTION 2024, il primo ospite annunciato è Edoardo Bennato

Il Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION giunge alla sua ottava edizione. Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, IMAGinACTION #8 andrà in scena il 21 e 22 settembre 2024 al Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina in Emilia Romagna. La rassegna dedicata al mondo del video musicale, unica nel suo genere, e che nel corso delle precedenti edizioni ha ospitato artisti leggendari e icone della musica italiana e internazionale, annuncia il nome del primo artista di questa nuova entusiasmante edizione.

Sarà EDOARDO BENNATO il grande protagonista della serata del 22 settembre. IMAGinACTION ha preparato un vero e proprio omaggio a uno degli artisti italiani più innovativi e anticonvenzionali, il primo in Italia, alla fine degli anni settanta, a inventare un nuovo concetto di videoclip grazie alla sua spiccata creatività e al concept album ‘Burattino senza fili’ che con i suoi personaggi collodiani - per carattere e connotazioni - si prestava ad un felice connubio musica-video.

La partecipazione di Bennato a IMAGinACTION sarà anche un’occasione di confronto, non solo per la sua innata curiosità nei confronti delle contaminazioni tra le diverse forme artistiche, ma anche per il suo legame con il territorio che ospita questa manifestazione, l’Emilia Romagna, per lui una seconda casa. Il lungo percorso artistico di Edoardo Bennato prenderà forma sul palco di IMAGinACTION attraverso la proiezione delle immagini dei videoclip dei suoi capolavori, intervallati dal racconto di quello che è stato uno dei più originali viaggi nella creatività musicale italiana. L’artista si esibirà inoltre per il pubblico presente, regalando dal vivo molti dei suoi successi e canzoni che sono diventate parte dell’immaginario collettivo del nostro paese.

Quello del 21 e 22 settembre a Bellaria-Igea Marina sarà un weekend imperdibile con un ricchissimo calendario di appuntamenti e straordinari eventi live, per offrire al pubblico due serate entusiasmanti. Gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Comunale dialogheranno con alcuni noti giornalisti musicali, in una cornice intima, raccontando la loro storia e il loro percorso musicale attraverso un mix di immagini, parole e musica, tra esibizioni dal vivo e proiezione dei video più famosi, com’è nella tradizione del Festival. L’Academy del Festival assegnerà poi il PREMIO MIGLIOR VIDEOCLIP ITALIANO 2024 (riconoscimento istituito in collaborazione con FIMI, AFI, PMI e le case discografiche italiane, con la partecipazione dei migliori giornalisti musicali italiani), oltre ad alcuni premi speciali.