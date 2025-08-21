Rocco Hunt, la possibile scaletta del concerto a Catania

Giovedì 11 settembre Rocco Hunt sarà in concerto alla Reggia di Caserta: “Sapere che sarete tutti lì con me lo rende ancora più speciale"

ROCCO HUNT A CATANIA, LA POSSIBILE SCALETTA

Quest’estate Rocco Hunt sta tenendo compagnia al pubblico con il singolo Oh ma in collaborazione con Noemi. Parallelamente, il rapper sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Venerdì 22 agosto l’artista sarà in concerto a Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati: da Wake Up a Nu Juorno buono, quest’ultimo vincitore della sezione Nuova Proposte del Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi tormentoni estivi, ricordiamo ad esempio Ti volevo dedicare conJ-Ax e i Boomdabash, A un passo dalla Luna con Ana Mena e Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo.