Rocco Hunt, la possibile scaletta del concerto a Catania

Giovedì 11 settembre Rocco Hunt sarà in concerto alla Reggia di Caserta: “Sapere che sarete tutti lì con me lo rende ancora più speciale"
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Rocco Hunt. Il rapper (FOTO) porterà la sua musica a Catania, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ROCCO HUNT A CATANIA, LA POSSIBILE SCALETTA
Quest’estate Rocco Hunt sta tenendo compagnia al pubblico con il singolo Oh ma in collaborazione con Noemi. Parallelamente, il rapper sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Venerdì 22 agosto l’artista sarà in concerto a Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati: da Wake Up a Nu Juorno buono, quest’ultimo vincitore della sezione Nuova Proposte del Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi tormentoni estivi, ricordiamo ad esempio Ti volevo dedicare conJ-Ax e i Boomdabash, A un passo dalla Luna con Ana Mena e Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo.
Rocco Hunt e Noemi, è uscito il nuovo singolo Oh ma
Archiviato lo show di Catania, sabato 23 agosto Rocco Hunt sarà in concerto a Palermo per l’appuntamento inserito nel cartellone del Dream Pop Fest. L’artista concluderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena all’Unipol Forum di Milano il 6 ottobre.
Giovedì 11 settembre il rapper si esibirà sul palco della Reggia di Caserta: “Sto vivendo un’estate intensa, piena di emozioni e soddisfazioni… e Oh ma continua a scalare le classifiche. Sapere che sarete tutti lì con me lo rende ancora più speciale.
Preparatevi a cantare, ballare e vivere qualcosa che ricorderemo per sempre”.
Rocco Hunt, album Ragazzo di Giù: "Sogno treno della libertà musicale"
Ad aprile Rocco Hunt ha pubblicato il nuovo album Ragazzo di giù, anticipato dal singolo Mille vote ancora presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper ha raccontato su Instagram: “Grazie per esserci sempre stati in questi anni. Questo album per me significa tanto, è un viaggio coerente e coraggioso che parte dalle mie radici, ma arriva più lontano".
L'artista ha aggiunto: "Dategli tempo alle canzoni, di farsi conoscere, di farvi entrare nell’immaginario. In un mondo fatto di cose veloci, sono felice che almeno qualcosa resti”.
Chi è Rocco Hunt, a Sanremo 2025 con Mille volte ancora
Per la 75esima edizione di Sanremo, il rapper napoletano salirà sul palco dell'Ariston con un brano che 'parla della nostalgia agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la propria terra, un luogo non semplice, pieno di difficoltà e contraddizioni ma dove si desidera tornare mille volte ancora', come commenta il nostro esperto Fabrizio Basso. Vediamo insieme la sua carriera nel tempo