Italy Pop – Music Fest, numeri record per la prima edizione

Si è conclusa con numeri record la prima edizione dell’Italy Pop – Music Fest, kermesse proposta dal Padiglione Italia alla Expo 2025 di Osaka per promuovere la grande musica italiana contemporanea presso il più importante palcoscenico internazionale della Esposizione Universale di Osaka. In soli 3 giorni, sono stati oltre 30 mila gli spettatori che hanno potuto cantare e ballare sotto le note dei Negramaro, di Elisa e Achille Lauro. Uno spettacolo di suoni e musica che ha portato a lunghe file fin dal primo pomeriggio davanti all’Arena Matsuri.





le parole di Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka “Siamo felici del forte riscontro di pubblico avuto dalla musica italiana qui in Giappone: vedere oltre 30mila persone in soli tre giorni scatenarsi al ritmo dei più importanti interpreti della musica contemporanea pop italiana è stato splendido. Questa è l’immagine aggiornata dell’Italia che portiamo in Giappone, anche con la musica, perché ci vuole ancora più Italia in Asia, anche per i nostri eccezionali artisti” - ha dichiarato il Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani. Approfondimento Expo 2025 Osaka, Padiglione Italia: quarto mese da record