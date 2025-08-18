Brunori Sas, concerto all'alba nella Marina di San Cataldo

Venerdì 22 agosto Brunori Sas si esibirà nella Marina di San Cataldo per l’appuntamento del Locomotive Jazz Festival. Il concerto, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, si terrà alle ore 4.45
brunori sas, il concerto all'alba
Venerdì 22 agosto Brunori Sas si esibirà nella Marina di San Cataldo per l’appuntamento del Locomotive Jazz Festival. Direttori artistici Raffaele Casarano e Giuliano Sangiorgi. Il concerto, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, vedrà Brunori Sas accompagnato da Sade Mangiaracina, Giorgio Vendola, Alessandro Monteduro, Maurizio Dei Lazzaretti e Raffaele Casarano.
Medici Senza Frontiere ha commentato: “Siamo felici di partecipare al Locomotive Jazz Festival 2025, un appuntamento culturale che da anni unisce musica, impegno e territorio. Portare la testimonianza di Medici Senza Frontiere in un contesto di arte e partecipazione significa riaffermare il valore della solidarietà e dell'umanità anche attraverso il linguaggio della cultura. L'azione umanitaria, come la musica, ha la forza di unire e di generare consapevolezza. Ringraziamo gli organizzatori per aver voluto coinvolgerci”.
Raffaele Casarano ha raccontato: “Quando è nato il Locomotive, era un’idea coraggiosa, forse visionaria, ma oggi, dopo vent’anni, possiamo dire che quel sogno è diventato una realtà stabile, amata e riconosciuta. Ma soprattutto è diventato una comunità, un modo di vivere la musica e il territorio. E questo anniversario è solo un nuovo punto di partenza”.
Dopo la serie di appuntamenti estivi, a dicembre Brunori Sas darà il via alla tournée europea esibendosi in sette città: da Barcellona a Lugano passando per Londra, Bruxelles, Parigi, Berlino e Zurigo. Questo il calendario completo dei concerti in programma:
- Venerdì 5 Dicembre 2025, SALA APOLO - BARCELLONA
- Lunedì 8 Dicembre 2025, UNION CHAPEL - LONDRA
- Martedì 9 Dicembre 2025, CIRQUE ROYAL - BRUXELLES
- Giovedì 11 Dicembre 2025, ALHAMBRA - PARIGI
- Martedì 16 Dicembre 2025, COLUMBIA THEATER - BERLINO
- Giovedì 18 Dicembre 2025, VOLKSHAUS - ZURIGO
- Domenica 21 Dicembre 2025, PALAZZO DEI CONGRESSI - LUGANO
