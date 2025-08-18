Brunori Sas, concerto all'alba nella Marina di San Cataldo

Venerdì 22 agosto Brunori Sas si esibirà nella Marina di San Cataldo per l’appuntamento del Locomotive Jazz Festival. Il concerto, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, si terrà alle ore 4.45

brunori sas, il concerto all'alba Venerdì 22 agosto Brunori Sas si esibirà nella Marina di San Cataldo per l'appuntamento del Locomotive Jazz Festival. Direttori artistici Raffaele Casarano e Giuliano Sangiorgi. Il concerto, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, vedrà Brunori Sas accompagnato da Sade Mangiaracina, Giorgio Vendola, Alessandro Monteduro, Maurizio Dei Lazzaretti e Raffaele Casarano. Medici Senza Frontiere ha commentato: "Siamo felici di partecipare al Locomotive Jazz Festival 2025, un appuntamento culturale che da anni unisce musica, impegno e territorio. Portare la testimonianza di Medici Senza Frontiere in un contesto di arte e partecipazione significa riaffermare il valore della solidarietà e dell'umanità anche attraverso il linguaggio della cultura. L'azione umanitaria, come la musica, ha la forza di unire e di generare consapevolezza. Ringraziamo gli organizzatori per aver voluto coinvolgerci".

Raffaele Casarano ha raccontato: "Quando è nato il Locomotive, era un'idea coraggiosa, forse visionaria, ma oggi, dopo vent'anni, possiamo dire che quel sogno è diventato una realtà stabile, amata e riconosciuta. Ma soprattutto è diventato una comunità, un modo di vivere la musica e il territorio. E questo anniversario è solo un nuovo punto di partenza".