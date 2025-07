Brunori Sas, annunciato il tour europeo: le date

In queste settimane il cantautore è impegnato con il tour estivo in programma in numerose città italiane. La tournée si concluderà con l’appuntamento del 3 ottobre all’Arena di Verona

A dicembre Brunori Sas sarà protagonista di sette appuntamenti in giro per l’Europa: da Barcellona a Lugano passando per Londra e Parigi. Nel frattempo, il cantautore (FOTO) è impegnato con il tour estivo che si concluderà con l’atteso show in scena il 3 ottobre nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

brunori sas, il tour europeo Reduce dal successo dell’ultimo album L’albero delle noci, Brunori Sas ha appena annunciato il tour estivo in partenza il 5 dicembre da Barcellona. Il cantautore porterà la sua musica in sette città. Questo il calendario completo della tournée: Venerdì 5 Dicembre 2025, SALA APOLO - BARCELLONA

Lunedì 8 Dicembre 2025, UNION CHAPEL - LONDRA

Martedì 9 Dicembre 2025, CIRQUE ROYAL - BRUSSELS

Giovedì 11 Dicembre 2025, ALHAMBRA - PARIGI

Martedì 16 Dicembre 2025, COLUMBIA THEATER - BERLINO

Giovedì 18 Dicembre 2025, VOLKSHAUS - ZURIGO

In queste settimane il cantautore è impegnato con il tour estivo in programma in numerose città italiane: da Genova a Catania passando per Fermo, Salerno, Assisi e Alghero. Ecco tutti i concerti annunciati: Venerdì 11 luglio 2025 || Genova @ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo @ Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari @ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) @ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania @ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) @ MAREA FESTIVAL c/o Lungomare La tournée estiva si concluderà con l'appuntamento live in programma il 3 ottobre all'Arena di Verona.