Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Nei giorni scorsi il rapper ha annunciato un tour nei club in partenza nel mese di novembre. Fabri Fibra sarà in concerto in sei città: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma

Appuntamento con la musica di Fabri Fibra. Mercoledì 13 agosto il rapper sarà in concerto a Forte dei Marmi per la nuova data dell’acclamata tournée estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

fabri fibra a forte dei marmi, la possibile scaletta del concerto

In queste settimane Fabri Fibra è impegnato con il tour estivo. Il 13 agosto l’artista farà tappa a Villa Bertelli, questo l’indirizzo: via Giuseppe Mazzini, 200, 55042, Forte dei Marmi. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio alla data zero di Trento:

  • L’avvelenata (pretesto)
  • Mille volte
  • Tutti pazzi
  • Stupidi
  • Sbang
  • In Italia
  • La pula bussò
  • Demo nello stereo
  • Fenomeno
  • Pamplona
  • Propaganda
  • Che gusto c’è
  • Venerdì 17
  • Rap in vena / Non crollo
  • Cocaine
  • Vip in Trip
  • Applausi Per Fibra
  • Abbi fede
  • Panico
  • Bugiardo
  • Verso altri lidi
  • La soluzione
  • Caos
  • Stai zitto
  • Stavo pensado a te
  • Tranne te
  • Luna piena

Dopo il concerto a Forte dei Marmi, Fabri Fibra proseguirà la tournée toccando numerose altre città italiane: da Barletta a Napoli passando per Catania, Cattolica ed Empoli fino al doppio appuntamento in scena all’Unipol Forum di Milano il 30 settembre e il 1° ottobre. Ecco il calendario completo del tour:

  • 16 agosto, TERMOLI (CB) -  Arena del Mare 42°15°
  • 18 agosto, BARLETTA (BT) - Oversound Music Festival
  • 20 agosto, AGRIGENTO - Live Arena
  • 21 agosto, CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest
  • 23 agosto, ROCCELLA JONICA (RC) - Roccella Summer Festival
  • 29 agosto, CATTOLICA (RN) - Arena Della Regina
  • 30 agosto, EMPOLI (FI) - Beat Festival                         
  • 5 settembre, NAPOLI - Ex Base Nato     
  • 30 settembre, MILANO - Unipol Forum
  • 1 ottobre, MILANO - Unipol Forum

Nei giorni scorsi Fabri Fibra ha annunciato anche un tour nei club in partenza nel mese di novembre. Il rapper sarà in concerto in sei città: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Questi tutti i dettagli della tournée:

  • 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 2 dicembre, Torino - Concordia
  • 3 dicembre, Bologna - Estragon
  • 9 dicembre, Padova - Geox
  • 13 dicembre, Brescia - Dis_Play
  • 18 dicembre, Roma - Atlantico

Nel giugno di quest’anno Fabri Fibra ha pubblicato il nuovo progetto discografico Mentre Los Angeles brucia, certificato disco d’oro. L’album è stato trainato dai singoli Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro e Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe.

