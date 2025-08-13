Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Nei giorni scorsi il rapper ha annunciato un tour nei club in partenza nel mese di novembre. Fabri Fibra sarà in concerto in sei città: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma

Appuntamento con la musica di Fabri Fibra. Mercoledì 13 agosto il rapper sarà in concerto a Forte dei Marmi per la nuova data dell’acclamata tournée estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

fabri fibra a forte dei marmi, la possibile scaletta del concerto In queste settimane Fabri Fibra è impegnato con il tour estivo. Il 13 agosto l’artista farà tappa a Villa Bertelli, questo l’indirizzo: via Giuseppe Mazzini, 200, 55042, Forte dei Marmi. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio alla data zero di Trento: L’avvelenata (pretesto)

Mille volte

Tutti pazzi

Stupidi

Sbang

In Italia

La pula bussò

Demo nello stereo

Fenomeno

Pamplona

Propaganda

Che gusto c’è

Venerdì 17

Rap in vena / Non crollo

Cocaine

Vip in Trip

Applausi Per Fibra

Abbi fede

Panico

Bugiardo

Verso altri lidi

La soluzione

Caos

Stai zitto

Stavo pensado a te

Tranne te

Luna piena Approfondimento La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap

Dopo il concerto a Forte dei Marmi, Fabri Fibra proseguirà la tournée toccando numerose altre città italiane: da Barletta a Napoli passando per Catania, Cattolica ed Empoli fino al doppio appuntamento in scena all’Unipol Forum di Milano il 30 settembre e il 1° ottobre. Ecco il calendario completo del tour: 16 agosto, TERMOLI (CB) - Arena del Mare 42°15°

18 agosto, BARLETTA (BT) - Oversound Music Festival

20 agosto, AGRIGENTO - Live Arena

21 agosto, CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest

23 agosto, ROCCELLA JONICA (RC) - Roccella Summer Festival

29 agosto, CATTOLICA (RN) - Arena Della Regina

30 agosto, EMPOLI (FI) - Beat Festival

5 settembre, NAPOLI - Ex Base Nato

30 settembre, MILANO - Unipol Forum

1 ottobre, MILANO - Unipol Forum Nei giorni scorsi Fabri Fibra ha annunciato anche un tour nei club in partenza nel mese di novembre. Il rapper sarà in concerto in sei città: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Questi tutti i dettagli della tournée: 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara

2 dicembre, Torino - Concordia

3 dicembre, Bologna - Estragon

9 dicembre, Padova - Geox

13 dicembre, Brescia - Dis_Play

18 dicembre, Roma - Atlantico Approfondimento Fabri Fibra apre a Roma il Festival Tour 2025 con hit e nuovi brani