Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Appuntamento con la musica di Fabri Fibra. Mercoledì 13 agosto il rapper sarà in concerto a Forte dei Marmi per la nuova data dell’acclamata tournée estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra a forte dei marmi, la possibile scaletta del concerto
In queste settimane Fabri Fibra è impegnato con il tour estivo. Il 13 agosto l’artista farà tappa a Villa Bertelli, questo l’indirizzo: via Giuseppe Mazzini, 200, 55042, Forte dei Marmi. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio alla data zero di Trento:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Cocaine
- Vip in Trip
- Applausi Per Fibra
- Abbi fede
- Panico
- Bugiardo
- Verso altri lidi
- La soluzione
- Caos
- Stai zitto
- Stavo pensado a te
- Tranne te
- Luna piena
Dopo il concerto a Forte dei Marmi, Fabri Fibra proseguirà la tournée toccando numerose altre città italiane: da Barletta a Napoli passando per Catania, Cattolica ed Empoli fino al doppio appuntamento in scena all’Unipol Forum di Milano il 30 settembre e il 1° ottobre. Ecco il calendario completo del tour:
- 16 agosto, TERMOLI (CB) - Arena del Mare 42°15°
- 18 agosto, BARLETTA (BT) - Oversound Music Festival
- 20 agosto, AGRIGENTO - Live Arena
- 21 agosto, CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest
- 23 agosto, ROCCELLA JONICA (RC) - Roccella Summer Festival
- 29 agosto, CATTOLICA (RN) - Arena Della Regina
- 30 agosto, EMPOLI (FI) - Beat Festival
- 5 settembre, NAPOLI - Ex Base Nato
- 30 settembre, MILANO - Unipol Forum
- 1 ottobre, MILANO - Unipol Forum
Nei giorni scorsi Fabri Fibra ha annunciato anche un tour nei club in partenza nel mese di novembre. Il rapper sarà in concerto in sei città: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Questi tutti i dettagli della tournée:
- 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 2 dicembre, Torino - Concordia
- 3 dicembre, Bologna - Estragon
- 9 dicembre, Padova - Geox
- 13 dicembre, Brescia - Dis_Play
- 18 dicembre, Roma - Atlantico
Nel giugno di quest’anno Fabri Fibra ha pubblicato il nuovo progetto discografico Mentre Los Angeles brucia, certificato disco d’oro. L’album è stato trainato dai singoli Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro e Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe.
