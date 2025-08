BlackPink in concerto a Milano, la possibile scaletta

Per la prima volta in Italia, il gruppo femminile K‑pop più famoso del mondo arriva a Milano con uno show attesissimo. Ma le Blackpink non sono solo musica: sono moda, identità, empowerment e cultura globale. Un viaggio dentro il loro successo, la loro forza e la possibile scaletta del concerto-evento del 6 agosto.

Il conto alla rovescia è finito. Il 6 agosto 2025, le Blackpink si esibiranno per la prima volta in Italia all’ Ippodromo SNAI La Maura di Milano , per un’unica data che è già leggenda. Migliaia di fan – i famigerati Blinks – sono attesi da tutta Europa per vedere da vicino quello che non è solo un concerto, ma una celebrazione del K‑pop come fenomeno culturale globale. Ma chi sono davvero le Blackpink? Come hanno conquistato il mondo partendo dalla Corea del Sud? E cosa dobbiamo aspettarci da questo show milanese?

Formate nel 2016 sotto l’etichetta YG Entertainment , le Blackpink sono un quartetto composto da Jisoo , Jennie , Rosé e Lisa . In pochi anni sono diventate l’icona musicale femminile più influente del pianeta , superando ogni barriera linguistica e geografica. Con oltre 90 milioni di iscritti su YouTube , record di streaming su Spotify, apparizioni al Coachella e al BST Hyde Park, sono entrate nella storia della musica come il primo gruppo K‑pop a raggiungere traguardi prima riservati solo alle popstar occidentali.

Le Blackpink non vendono solo canzoni, ma una visione del mondo . Parlano tre lingue, vivono tra Seoul, Parigi e Los Angeles, sono ambasciatrici di maison di moda (Chanel, Dior, YSL, Celine) e testimonial di brand tech e beauty. Il loro successo è ibrido e trasversale : vanno dai magazine di moda alle riviste economiche, passando per TikTok, Vogue e il Met Gala.

Il fandom Blink è globale, intergenerazionale, iper-connesso. Ogni loro uscita diventa un evento mondiale: il singolo Pink Venom ha battuto record su YouTube in 24 ore; Ddu-Du Ddu-Du ha superato 2 miliardi di visualizzazioni; Shut Down è diventato virale grazie alla coreografia e alla fusione di Vivaldi e trap.

Perché sono una sintesi del mondo di oggi : diverse, internazionali, perfettamente sincronizzate ma profondamente individuali. Rappresentano una femminilità nuova: forte, sofisticata, non sottomessa. In un’epoca in cui il pop è sempre più immateriale, le Blackpink offrono un’estetica potente e coerente , fatta di videoclip monumentali, live show spettacolari e una cura maniacale dei dettagli.

Anche se non c'è ancora una setlist ufficiale, i concerti recenti offrono indizi su cosa aspettarsi. Tra successi e performance soliste, ecco la scaletta probabile per il 6 agosto:

Milano, capitale per una notte

L’arrivo delle Blackpink in Italia non è solo una data in calendario. È un momento di riconoscimento culturale: significa che l’Italia è entrata nella geografia del K‑pop globale. Un linguaggio musicale che mescola estetica, femminismo, danza, identità digitale e moda. Un linguaggio che le Blackpink hanno reso universale.

E Milano, da capitale della moda, è il palcoscenico perfetto per accoglierle. Perchè le Blackpink non sono semplicemente una band. Sono una visione del futuro del pop. A Milano porteranno non solo le loro hit, ma tutto ciò che rappresentano: il potere dell’identità, la forza della connessione globale, l’estetica come linguaggio universale. E lo faranno con stile, talento e – come sempre – perfetto tempismo. Blackpink in your area. E, per una notte, l’area sarà Milano.