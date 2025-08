Nel novembre dello scorso anno Kendrick Lamar ha pubblicato il suo ultimo album GNX, arrivato al primo posto della classifica settimanale US Billboard 200. Tra i lavori più amati troviamo anche Mr. Morale & the Big Steppers distribuito nel 2022, per quanto riguarda i singoli citiamo Swimming Pools (Drank), Backseat Freestyle e Humble. Inoltre, Kendrick Lamar è il terzo rapper ad aver vinto il maggio numero di statuette ai Grammy Awards con i suoi due ventidue premi.

Dal successo ottenuto con la canzone Drew Barrymore nel 2017 ai successi più recenti, nel corso degli anni SZA ha conquistato un posto di rilievo nella scena discografica internazionale. Spazio anche a numerose collaborazioni: da What Lovers Do con i Maroon 5 a Just Us con DJ Khaled passando per Kiss Me More con SZA e Special con Lizzo (FOTO).