Stray Kids, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo quasi dodici mesi dalla sua partenza, il Dominate World Tour si concluderà in Italia. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N saranno protagonisti di un grande concerto allo stadio Olimpico di Roma

Dopo lo spettacolo a Milano nell’estate dello scorso anno, gli Stray Kids torneranno in concerto in Italia. Mercoledì 30 luglio la boy band salirà sul palco dello stadio Olimpico di Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

gli stray kids a roma, la possibile scaletta del concerto Ultima tappa del Dominate World Tour, inaugurato nell’agosto del 2024 a Seoul. Dopo circa dodici mesi in giro per il mondo, gli Stray Kids saluteranno il pubblico con l'atteso show in programma allo stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento la formazione, composta da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 27 luglio al concerto di Parigi: Mountains

Thunderous

JJAM

District 9

Back Door

Chk Chk Boom

DOMINO

God’s Menu

Truman

Burnin’ Tires

ESCAPE

CINEMA

GIANT

Walkin on Water

S-Class

Lonely St.

Cover Me

Topline

Social Path

LALALALA

MEGAVERSE

MANIAC

Super Board

I Like It

My Pace

Blind Spot

Stray Kids

MIROH

Chk Chk Boom

Gli Stray Kids sono tra le formazioni k-pop di maggior successo a livello internazionale. Tra gli album più amati troviamo The Sound e 5-Star, per quanto riguarda i singoli citiamo Thunderous, Maniac, LALALALA e Chk Chk Boom. Il 22 agosto il gruppo pubblicherà il nuovo atteso progetto discografico Karma. La formazione conta attualmente più di dieci milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Oltre agli Stray Kids, molti altri gruppi coreani hanno conquistano la scena discografica mondiale: dalle Blackpink ai BTS passando per le Twice, gli Exo e le Kiss of Life. Approfondimento Le Blackpink per la prima volta in concerto in Italia