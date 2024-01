Stray Kids, prima volta in Italia per la band K-Pop agli I-Days 2024

Il gruppo sudcoreano ha scelto Milano per l'unica esibizione da headliner in Europa per l’anno 2024. I ticket per il concerto evento disponibili in prevendita dal 5 e dal 9 febbraio. Il 12 febbraio aprirà la vendita generale

Gli appassionati di K-Pop hanno una importante data da segnare in agenda. La prossima estate, più precisamente venerdì 12 luglio, gli Stray Kids, la boyband icona mondiale della musica Made in Corea, arriveranno in Italia per il loro primo concerto in assoluto nello Stivale.

Il gruppo nato nel 2017, che negli ultimi anni si è imposto come fenomeno sulla scena internazionale, ha scelto l'Italia come scenario dell'unico live europeo in cui si esibirà in qualità di headliner per il 2024, una stagione ricca di sorprese, tra cui due nuovi album e un tour mondiale.

L'appuntamento è all'Ippodromo Snai, cornice degli I-Days Milano 2024, kermesse che è si è imposta all'attenzione del pubblico nazionale e non solo per la qualità degli artisti ospiti.

A Milano un grande show in stile K-Pop

Il concerto degli Stray Kids in programma per venerdì 12 luglio all’Ippodromo Snai di Milano sarà un grande show in pieno stile K-Pop, uno spettacolo a tutto tondo ricco di coreografie, luci e visual nel quale la musica della band sudcoreana da centinaia di milioni di ascolti sulle varie piattaforme sarà ovviamente protagonista.

Per i fan italiani (e non solo) della boyband che è sulla scena dalla stagione 2017-18 quella di Milano sarà un'occasione imperdibile per ascoltare i successi che hanno scalato le classifiche Billboard negli ultimi sei anni.

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, e I.N, gli otto membri del gruppo formato grazie a un reality show nel loro Paese, sono pronti a far scatenare i fan che hanno preso di mira i post appena pubblicati sui canali ufficiali di I-Days Milano.

La vendita generale dei biglietti per tutti aprirà lunedì 12 febbraio dalle ore 11 ma, chi vuole anticiparsi ed essere sicuro di accaparrarsi un ingresso, può sfruttare le opzioni di prevendita indicate dagli organizzatori.

approfondimento K-Pop, le più famose band di musica pop coreana da BTS a Exo

I nomi attesi agli I-Days Milano 2024 La prevendita per il live degli Stray Kids in Italia seguirà due diverse tempistiche. I primi ad avere accesso al pre-sale saranno gli utenti iscritti all'app di i-Days che avranno accesso all'acquisto a partire dalle 11 del 5 febbraio.

Il 9 febbraio, a partire dalla stessa ora, potranno acquistare i biglietti gli utenti iscritti a My Live Nation, circuito a cui ci si può iscrivere gratuitamente e in qualsiasi momento dal sito ufficiale www.livenation.it.

Sul sito della manifestazione musicale ci sono già tutte le informazioni per partecipare agli eventi in programma già annunciati per l'estate 2024. A Milano, con la bella stagione, arriveranno, tra gli altri: Lana Del Rey, 21 Savage, Doja Cat, i Queens of the Stone Age, i Greenday, i Simple Plan, i Sum 41 e i Metallica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I-DAYS MILANO (@idaysmilano) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie