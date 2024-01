21 Savage in Italia, due concerti nel 2024: date e biglietti

Il rapper in più netta ascesa degli ultimi tempi è atteso in Italia per due concerti evento. Appuntamento il 29 giugno a Milano e il 16 luglio a Roma

Fresco di pubblicazione di American Dream, il suo terzo album solista , primo posto nella classifica di vendita Billboard US sin dal debutto, 21 Savage si esibirà il 29 giugno all'Ippodromo di San Siro nell'ambito degli I-Days (la serata, già sold-out, vede Tedua come headliner). Il 16 luglio sarà invece a Roma , all 'Ippodromo della Capanelle . Gli iscritti a Mylivenation.it potranno acquistare i biglietti dalle 12.00 di martedì 30 gennaio. Tutti gli altri, potranno accedere invece alla prevendita generale da mercoledì 31 sul sito rockinroma.com, su Ticketone o Ticketmaster (prezzi a partire da 50 euro + diritti di prevendita).

I successi di 21 Savage

Nel 2024, 21 Savage sarà finalmente in tour. Solamente nell'ottobre 2023, infatti, il rapper ha ottenuto il permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti, e la conseguente possibilità di entrare e uscire dai confini USA. Almeno fisicamente. La sua musica, già da anni, era infatti nota in ogni angolo del globo.

Ai primi posti delle classifiche Billboard sin dal 2016, anno del’EP Savage - Mode, il rapper anglo-americano incasella un successo dopo l'altro. Il suo album i am > i was, Disco di Platino e primo posto nella Billboard 200 Albums Chart, gli è valsa la nomination ai Grammy per la categoria Best Rap Album e la vittoria nella Best Rap Song con A Lot.

Her Loss, il disco nato dalla collaborazione con Drake, conta ad oggi oltre 3 miliardi di streaming. Mentre American Dream contiene persino un progetto cinematografico: American Dream: the 21 Savage story.

Ma, 21 Savage, è attivo anche sul fronte della filantropia. Nel 2018 ha istituito la fondazione Leading by Example, volta ad educare all’alfabetizzazione finanziaria i giovani in difficoltà. L’associazione, attiva a livello internazionale, offre borse di studio, accesso a conti bancari e inserimento nel mondo del lavoro per adolescenti e studenti.