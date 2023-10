Come rivelato in esclusvia dal magazine The Hollywood Reporter, l’album collaborativo dei rapper sarebbe stato presentato ai Grammy Awards 2024. Al momento non è stato reso noto chi avrebbe sottoposto Her Loss all’Academy

drake e 21 savage, her loss proposto ai grammy awards 2024

Il 4 febbraio 2024 la Crypto Arena di Los Angeles ospiterà la sessantaseiesima edizione dei Grammy Awards, tra i premi musicali più prestigiosi e famosi del settore. Come rivelato in esclusiva, Her Loss di Drake e 21 Savage sarebbe stato sottoposto per entrar a far parte dei lavori nominati. La notizia ha ottenuto grande attenzione visti i precedenti conflitti tra Drake e l’Academy dei Grammy Awards, criticata dal rapper per i metodi di assegnazione dei riconoscimenti.

Oltre all’album, anche alcuni singoli, tra i quali Rich Flex e Spin Bout U, aarebbero stati inviati in varie categorie, come Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song e Best Melodic Rap Performance.