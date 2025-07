Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Siracusa

Venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28 luglio Giorgia porterà la sua voce inconfondibile sul palco del Teatro Greco . Stando a quanto riportato su Ticketone , gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: viale Paradiso 14, 96100, Siracusa. Al momento la voce di Gocce di memoria non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle tre serate. Stando a quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti il 13 giugno al concerto di Roma:

Dopo le date estive, Giorgia tornerà in tour con una serie di appuntamenti in numerose città italiane: da Jesolo a Firenze passando per Bologna, Torino, Pesaro, Milano e Roma. Ecco il calendario completo dei concerti nei palazzetti :

A giugno Giorgia ha lanciato il nuovo singolo L’unica, arrivato dopo il grande successo del brano La cura per me presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO). Tra gli album più popolari dell’artista troviamo Mangio troppa cioccolata del 1997, Girasole del 1999 e Dietro le apparenze del 2011.