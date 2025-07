Pubblicata a sorpresa la versione dal vivo del brano simbolo della band, registrata l’11 luglio davanti a 70.000 fan nella loro città natale. E ora si parte per sette Wembley tutti esauriti. A ottobre arriva la ristampa celebrativa di (What’s The Story) Morning Glory?

C’era una volta il 1996 e c’è oggi il 2025. Gli Oasis sono tornati a casa. Lo scorso 11 luglio, a Manchester, davanti a una folla oceanica e commossa, Noel e Liam Gallagher hanno riabbracciato la loro città con il primo di cinque concerti storici a Heaton Park, di fronte a oltre 340.000 spettatori. Da allora, qualcosa è cambiato – o forse è tornato com’era: la Oasis-mania ha ripreso a correre come un fiume in piena. A testimoniarlo è la pubblicazione a sorpresa di Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ‘25), nuova versione live del brano che nel 1994 segnava la definitiva affermazione del gruppo e l’esplosione del britpop.

Un inno rock per accendere Wembley Sesta in scaletta in quella magica sera di luglio, Cigarettes & Alcohol non è solo una canzone, ma una dichiarazione d’intenti energica, rabbiosa, identitaria. E nella sua nuova incarnazione live, pubblicata alla vigilia del debutto londinese della band al Wembley Stadium (il primo di sette concerti già tutti sold out, a partire da domani 25 luglio), il brano acquista un valore ancora più simbolico. La pubblicazione segue quella di Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ‘25), altro estratto da uno dei concerti più acclamati dell’anno: due uscite che fanno da colonna sonora a un tour già definito da molti come il più grande ritorno rock della storia. Leggi anche Dieci concerti che hanno reso epici gli Oasis

Tra classifica e nostalgia: l’effetto Oasis Non è solo il tour a raccontare la portata del fenomeno. In queste settimane, la raccolta di singoli Time Flies... 1994–2009 è tornata al primo posto della classifica ufficiale UK, mentre gli album simbolo della band – Definitely Maybe e (What’s The Story) Morning Glory? – si trovano stabilmente nella Top 5 degli album più venduti. Un revival? Sì, ma non solo. È qualcosa che ha a che fare con l’identità britannica, con il suono delle periferie, con la voce sgraziata e sincera di Liam e con le melodie millimetriche di Noel. Con il fatto che gli Oasis, nel 2025, sono tornati nel momento esatto in cui dovevano.