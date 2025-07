Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival, la possibile scaletta

Il tour "Up All Night 2025" fa tappa a Lucca per l'unica data italiana. La cantante ha messo in piedi uno show unico, condito dai successi di una carriera che si estende su tre decenni

Jennifer Lopez è arrivata in Italia per il suo unico concerto in programma nel nostro Paese della tournée della stagione 2025: "Up All Night".

La popostar latina, che ha iniziato la sua stagione sul palco lo scorso 8 luglio da Vigo, approda al Lucca Summer Festival per una data annunciata lo scorso aprile e molto attesa dai fan che non la vedono su un palco nazionale dal tour del 2012.

J.Lo, che aveva sospeso i concerti la scorsa estate a seguito di un momento difficile legato anche alla crisi coniugale con Ben Affleck, terminata con un divorzio ufficializzato lo scorso febbraio, è risalita sul palco più carica che mai, come provano le numerose clip del tour che proseguirà fino al 1 agosto con tappe in Asia.

Ecco cosa proporrà ai suoi fan questa sera a Lucca.

Lo show a Lucca sotto le Mura "Up All Night" arriva in Italia e jennifer Lopez è pronta per fare ballare i suoi fan del Belpaese fino a tarda notte.

La star della musica globale e del grande schermo si è ripresa lo scettro di regina del pop con i concerti della sua nuova tournée estiva che ha fatto registrare diversi sold out, tra cui la recente tappa di Budapest.

J. Lo, reduce dai trionfi dei live in Spagna, Paese dove ha inserito molte tappe dal vivo e col quale ha un rapporto speciale, offrirà anche ai fan italiani il suo concerto spettacolo di oltre due ore, uno show che si annuncia sensazionale.

Le emozioni sotto le Mura storiche di Lucca, location scelta per i live molto partecipati dal Lucca Summer Fest, partiranno dalle 21:30 quando la star statunitense avvierà il suo spettacolo con coreografie acrobatiche, luci e momenti a sorpresa. A lucca sono attese oltre 18 mila persone. Leggi anche Up All Night 2025, Jennifer Lopez scintilla sul palco a Barcellona

La possibile scaletta del concerto di Lucca Jennifer Lopez presenterà in concerto i successi del suo incredibile repertorio più diversi inediti, che faranno parte di raccolte future di cui non si conoscono ancora i dettagli. In alcuni show ha proposto delle cover di brani storici di altri artisti per dare più significato ad alcuni momenti del concerto.

Ecco la scaletta coi brani proposti a Budapest nel concerto del 20 luglio. A Lucca la scaletta potrebbe essere non molto diversa. On the Floor

Save Me Tonight

Booty

Ain't Your Mama

Jenny From the Block

I'm Real

Regular

Get Right

I'm Into You

Moments in Love

Birthday

Love Don't Cost a Thing

All I Have

Gracias a la vida (cover)

If You Had My Love

Ain't It Funny

Qué Hiciste



Si Una Vez

Wreckage of You

Waiting For Tonight

Dance Again

Let's Get Loud

Play

Free

El Anillo