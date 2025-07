Ultimo in concerto a Messina, la possibile scaletta

Grande attesa in Sicilia per Ultimo , che venerdì 18 luglio alle ore 21:00 si esibirà nel concerto del tour Ultimo – Stadi 2025 in programma allo Stadio Franco Scoglio a San Filippo , in provincia di Messina . Per seguire il cantautore romano, 29 anni, nella città dello Stretto sono accorsi 38.650 fan. L'artista ha già alle spalle gli altri appuntamenti tutti sold out di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine (29 giugno), Ancona (2 luglio), Milano (5, 7 e 10 luglio) e Roma (11 e 13 luglio), mentre l’ultima tappa sarà a Bari (23 luglio).

IL RECORD DEI 250 MILA BIGLIETTI VENDUTI IN TRE ORE E LE CONGRATULAZIONI DI VASCO ROSSI

Il 15 luglio, Ultimo aveva tagliato un grande traguardo della storia della musica. Aveva infatti venduto in tre ore ben 250 mila biglietti per il concerto Ultimo – La Favola per Sempre, anche noto come il “Raduno degli Ultimi”, in programma il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, a Roma. Lo show, che sarà l’unico del prossimo anno, si terrà in uno spazio mai usato prima per concerti (a titolo esemplificativo, il 2 e il 3 agosto ospiterà la veglia e la messa del Giubileo dei Giovani). “Benvenuti nella storia”, aveva scritto su Instagram il cantautore, consapevole di aver battuto persino il record di Vasco Rossi, che nel 2017 aveva staccato ben 225 mila biglietti per il Modena Park. “Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre”, aveva proseguito. Alla Generazione Ultimo, poi, aveva promesso con i versi del brano 22 Settembre: “Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera”. Ai microfoni di Sky TG24 aveva infine spiegato: “Ho voluto fare un concerto unico e leggendario per la mia storia e per le persone che mi seguono, questo è il motivo per cui ho annunciato un concerto del genere”. E ancora: “Io ho sempre basato tutto sulla verità, non ho mai avuto mezzo filtro né con le persone che mi seguono, né con la stampa, né con il mondo musicale. Io sono sempre stato quello che sono, anche con i difetti, soprattutto con i difetti, però ho cercato sempre di mantenere le cose vere al primo posto”. Finora Ultimo ha collezionato 42 stadi, oltre 2 milioni di biglietti venduti, 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro e 7 milioni di copie vendute. Ieri, mercoledì 16 luglio, lo stesso Blasco si era congratulato sui social con Ultimo per lo straordinario risultato: “Sono felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò”.