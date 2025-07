Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Padova

Giovedì 17 luglio Marco Mengoni sarà in concerto a Padova . Reduce dal successo delle due date a Milano, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato”. Ecco quello che c’è da sapere sullo show in programma allo stadio Euganeo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Nuovo appuntamento live con la musica di Marco Mengoni ( FOTO ). La voce di Pronto a correre salirà sul palco dello stadio Euganeo , questo l’indirizzo: viale Nereo Rocco 60, 35100, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Due vite a No stress passando per L’essenziale, La valle dei Re, Esseri umani e Io ti aspetto. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 21 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

Domenica 13 e lunedì 14 luglio Marco Mengoni è salito sul palco dello stadio San Siro per due serate di grande spettacolo. Dopo il successo dei concerti, l’artista ha raccontato su Instagram: “Quando si vive serate come queste, viene da pensare a quello che si è fatto e abbiamo fatto insieme. Questo concerto è un viaggio, un viaggio che sto facendo personalmente io e che volevo condividere con voi. So che non era facile crederci e anche per questo chi mi ha accompagnato e ha creduto in me, alla mia idea, dal primo momento, occupa e occuperà uno spazio tutto suo dentro di me”.

Marco Mengoni ha proseguito: “Quindi grazie, a tutte le persone che ci permettono di salire sul palco e realizzare le nostre idee, nuove, audaci, forti! Grazie a chi c’è da sempre, a chi da tanto e a chi è appena arrivato, sento tutto il vostro supporto, il lavoro e l’entusiasmo che abbiamo messo in questo folle progetto. Grazie, vi voglio bene”. Infine, il cantautore ha concluso: “E grazie a voi! Ogni sera mi tolgo le cuffie per sentirvi e ogni sera cantate sempre più forte, siete ovunque e il vostro abbraccio è immenso. Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato. Grazie”.