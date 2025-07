Ghali sarà in concerto all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’edizione 2025 del Rock in Roma . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dell’artista ( FOTO ): dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.

rock in roma, la possibile scaletta del concerto di ghali

Martedì 15 luglio Ghali porterà la sua musica sul palco del Rock in Roma. Stando a quanto ripreso sul sito ufficiale della manifestazione, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.45. L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 18.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma.

Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi di Ghali: da Casa mia all’ultimo singolo Chill, divenuto uno dei tormentoni estivi di quest’anno. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 31 maggio a Cortona:

Habibi

Ninna nanna

Walo

Wily wily

Paprika

Vida

Boogieman

Wallah

Marijuana

Bayna

Ricchi dentro

22:22

Boulevard

Sempre me

Barcellona

Fortuna

Casa mia

Cara Italia

Dende

Good Times

Happy Days

Chill

Niente panico