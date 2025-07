Alfa, la possibile scaletta del concerto a Piacenza

Reduce dal successo del singolo A me mi piace in collaborazione con Manu Chao, il giovanissimo artista sarà in concerto a Piacenza. Tra le sue canzoni più amate troviamo Il filo rosso, Cin Cin e Vai!

Nuovo appuntamento live con la musica di Alfa . Reduce dal successo del singolo A me mi piace in collaborazione con Manu Chao, il giovanissimo artista sarà in concerto a Piacenza . Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

A maggio Alfa ha pubblicato il nuovo singolo A me mi piace in collaborazione con Manu Chao. Il brano ha conquistato un disco d’oro e la prima posizione della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. In occasione dell’uscita della canzone, Alfa ha dichiarato: “Manu Chao, grazie per l’artista che sei e per credere in me, onorato che i nostri soli si siano incontrati".

Alfa è tra gli artisti più amati della scena musicale italiana, tra le sue canzoni troviamo Cin Cin, Ci sarò e Parigi. Tra le collaborazioni, ricordiamo San Lorenzo con Annalisa (FOTO). Nel febbraio dello scorso anno Alfa ha debutto in gara con Vai! sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.