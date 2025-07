Justin Bieber ha pubblicato a sorpresa il nuovo album Swag

Il settimo disco della popstar è uscito poche ore dopo l’annuncio del progetto e della tracklist, che nella versione ufficiale include 21 canzoni e collaborazioni con numerosi artisti

Oggi, venerdì 11 luglio, Justin Bieber ha pubblicato a sorpresa il suo settimo album, Swag. Il disco è uscito poche ore dopo l’annuncio del progetto e della presunta tracklist, che nella versione ufficiale include infine 21 canzoni, anche con la partecipazione di numerosi artisti come Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin e Marvin Winans nel brano finale Forgiveness, una versione di Lord I Lift Your Name on High. Bieber ha curato la produzione di Swag insieme a Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, mk.gee, Daniel Chetrit, Knox Fortune e altri.

GLI INDIZI, DAI CARTELLONI PUBBLICITARI ALLA FOTO CON IL FIGLIO La mattina di giovedì 10 luglio i Beliebers di tutto il mondo avevano notato alcuni cartelloni pubblicitari con la foto della popstar accompagnata dalla parola Swag a Reykjavik, in Islanda (dove Bieber aveva trascorso alcuni giorni all’inizio dell’anno), ad Atlanta e a Los Angeles. Poco dopo, il cantante aveva ricondiviso le immagini su Instagram e aveva pubblicato anche un video girato a Times Square, a New York, che mostrava un altro cartellone pubblicitario con una presunta tracklist di 20 canzoni. Questi, però, non sono stati gli unici indizi dell’arrivo nuova musica. Di recente, Bieber aveva infatti pubblicato sui social media non solo alcune immagini all’interno di uno studio di registrazione, ma anche una foto con il figlio Jack Blues, 10 mesi, in braccio alla moglie Hailey Bieber e accanto alla scritta Swag. Come riporta Variety, inoltre, lo scorso anno il cantautore Mk.gee aveva dichiarato in un’intervista che la popstar era al lavoro su un nuovo album dopo l’ultimo, Justice, che era uscito nel 2021, aveva debuttato al primo posto della Billboard 200 e aveva diffuso successi come Anyone, Hold On e Peaches con Dante Caesar e Giveon. Nel febbraio 2022, dopo la pubblicazione del disco, l’artista aveva iniziato il Justice World Tour. Tuttavia, nonostante avesse in programma date fino a marzo 2023, nel settembre 2022 aveva poi interrotto il tour per motivi di salute e aveva successivamente cancellato le date che aveva rinviato. Nel gennaio 2023, inoltre, il cantante aveva venduto il suo catalogo a Hipgnosis Songs Capital per oltre 200 milioni di dollari, e nello stesso anno si era separato dal suo manager storico, Scooter Braun, che come riporta Variety avrebbe avuto problemi finanziari con Bieber dopo avergli concesso un prestito per ripagare il promoter di concerti AEG dopo l’annullamento del Justice World Tour. Secondo alcune fonti, invece, nell'ultimo periodo il cantante avrebbe tenuto delle jam session nella sua casa di Los Angeles insieme a Carter Lang, Eddie Benjamin e Tay James. All'inizio dell'anno, Bieber era tornato sul palco come ospite durante l’esibizione di SZA al SoFi Stadium di Los Angeles, dove i due artisti avevano cantato insieme la loro collaborazione Snooze. Approfondimento Justin Bieber torna a sorpresa sul palco a Los Angeles

LA TRACKLIST Ecco la tracklist del nuovo album Swag di Justin Bieber: 1. All I Can Take

2. Daisies

3. Yukon

4. Go Baby

5. Things You Do

6. Butterflies

7. Way It Is

8. First Place

9. Soulful

10. Walking Away

11. Glory Voice Memo

12. Devotion

13. Dadz Love

14. Therapy Session

15. Sweet Spot

16. Standing On Business

17. 405

18. Swag

19. Zuma House

20. Too Long

21. Forgiveness